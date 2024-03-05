Министр обороны ФРГ Борис Писториус уже поручил разработать модели такой службы.

Министр обороны Германии Борис Писториус ускоряет восстановление обязательной военной службы в Германии. Согласно информации Der Spiegel, он поручил "до 1 апреля представить варианты модели немецкой военной службы, которая внесет масштабируемый, адаптированный к угрозам вклад в национальную устойчивость".

Так, Писториус хочет создать для Германии модель военной службы, которая будет способствовать "общей социальной устойчивости". Образцом для нее может быть Швеция.

По информации издания, министр планирует представить собственное предложение по модели призыва до федеральных выборов.

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"Федеральный министр намерен принять решение об обязательной военной службе в течение этого законодательного периода", - заявило издание.

Отмечается, что министр обороны Германии хочет принять решение об обязательной военной службе до 2025 года.

Восстановление призыва в Европе - детали

Латвия снова ввела обязательный призыв в армию, чтобы сдержать Россию от вторжения в Европу. Министр иностранных дел страны Кришьянис Кариньш заявил, что обязательная служба вступила в силу в начале января, то есть за несколько недель до двухлетней годовщины вторжения России в Украину.

"Мы повторно внесли проект. Мы используем это, чтобы увеличить размер нашего активного и готового резерва", - отметил он.

В частности, в Латвии все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет должны будут пройти год службы, включая тех, кто проживает за рубежом. Те, кто отказывается служить, могут быть оштрафованы или заключены в тюрьму, хотя будут применяться некоторые исключения, в частности для тех, кто имеет проблемы со здоровьем, одиноких родителей и двойных граждан, которые уже служили за рубежом. "Мы должны быть в таком состоянии готовности, чтобы российские генералы и российские политические классы четко видели, что направление Европы является запрещенным", - сказал глава МИД Латвии.

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