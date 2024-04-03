Украина еще не получила западные истребители, а Россия уже готова им противостоять.

Украина получает большинство западного оружия не вовремя. Например, истребители F-16 сейчас не настолько нужны, как еще год назад.

Об этом пишет Politico, об этом рассказали высокопоставленные офицеры Главного управления разведки Минобороны.

"Часто мы просто не получаем системы вооружения в то время, когда они нам нужны - они появляются, когда они уже не актуальны", - сказал один из старших офицеров, приведя в пример истребители F-16.

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"Каждое оружие имеет свое правильное время. F-16 были нужны в 2023 году. Они не подойдут для 2024 года", - сказал он.

По словам этого офицера, Украина еще не получила западные истребители, а Россия уже готова им противостоять.

"В последние несколько месяцев мы начали замечать, что россияне запускают ракеты из Джанкоя на севере Крыма, но без взрывчатых боеголовок. Мы не могли понять, что они делают, а потом поняли: они дальномеры", - сказал собеседник издания.

Офицер пояснил, что Россия рассчитывает, где лучше всего развернуть свои ракетные и радиолокационные системы С-400, чтобы максимально увеличить территорию, которую они могут охватить для нацеливания на F-16, удерживая их подальше от линии фронта и российских материально-технических центров.

Офицеры также сказали, что теперь им нужно более базовое традиционное оружие, а также беспилотники. "Нам нужны гаубицы и снаряды, сотни тысяч снарядов и ракет... Мы все время говорили западным партнерам, что у нас есть боевой опыт, у нас есть боевое понимание этой войны. У них есть ресурсы, и они должны дать нам то, что нам нужно", - добавил офицер.

F-16 для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, 22 марта Министерство обороны Великобритании сообщило, что в стране 10 украинских пилотов прошли базовую летную и языковую подготовку. Отмечалось, что теперь, перед тем, как научиться управлять истребителями F-16, они перейдут на курсы повышения квалификации, которые проводят воздушные силы Франции.

В феврале текущего года министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что истребители F-16 в Украине можно будет увидеть в июне. По словам главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, такие самолеты могут изменить ход войны украинцев против россиян.

Ранее, еще 20 августа 2023 года, президент Владимир Зеленский по результатам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что Украина получит от страны-партнера 42 американских истребителя F-16 после тренировки пилотов и инженеров. Нидерланды передадут Украине все свои истребители F-16, поскольку страна переходит на новые модели - F-35.

В тот же день премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что Украине они передадут 19 истребителей. В то же время в начале октября прошлого года Фредериксен заявила, что Дания стремится увеличить поставки американских истребителей F-16 в Украину.

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