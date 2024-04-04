Частично успех Кремля происходит от поддержки Китая, Северной Кореи и Ирана.

Представитель Государственного департамента США Курт Кэмпбелл заявил, что Россия восстановила свою армию после огромных потерь во время вторжения в Украину.

"В течение последних нескольких месяцев мы оценили, что Россия почти полностью восстановила военную структуру", - сказал заместитель госсекретаря Кэмпбелл на мероприятии, организованном Центром новой американской безопасности, пишет Defense News.

"Оценка Кэмпбелла, кажется, противоречит оценке Пентагона и союзников Америки в Европе. На встрече стран, поддерживающих Украину в конце прошлого месяца, министр обороны Ллойд Остин заявил, что Россия понесла более 315 000 потерь во время войны. Из-за сокращения американской помощи, что привело к нехватке боеприпасов на передовой в Украине, российские войска продвинулись. Но это также дорого стоило...", - отмечает Defense News.

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Говорится, что в интервью в начале этого года председатель комитета национальной безопасности Литвы оценил, что России понадобится от пяти до семи лет, чтобы восстановить свои силы для полномасштабной войны.

Как пишет издание, Москва резко увеличила расходы на оборону с 2022 года - до 6% национального ВВП в своем бюджете на 2024 год. Повышение является частью больших усилий Кремля перевести свою экономику, и в частности оборонную промышленность, на военное положение.

Говорится, что частично его успех происходит от поддержки Китая, а также Северной Кореи и Ирана. На этой неделе и Кэмпбелл, и другой высокопоставленный чиновник администрации на условиях анонимности сказали журналистам, что Китай помог РФ пережить экономические и военные неудачи за последние два года.

"Мы действительно видели, как [Китайская Народная Республика] начала помогать восстанавливать оборонно-промышленную базу России, по сути восполняя торговлю с европейскими партнерами", которая прекратилась после вторжения России, сказал чиновник. Президент Джо Байден выразил это беспокойство во время разговора с китайским лидером Си Цзиньпином во вторник, согласно сообщению Белого дома", - напоминает издание.

Отмечается, что успех Москвы добавил давления на правительство в Киеве, которое на этой неделе снизило возраст призыва с 27 до 25 лет на фоне потерь на передовой. Украина все еще надеется на гигантское вливание американской помощи, которое все еще задерживается в Конгрессе.

"Спикер Палаты представителей Майк Джонсон пока отказывался выносить на голосование этот дополнительный документ о национальной безопасности, хотя недавно он дал понять, что такое может произойти при определенных условиях", - говорится в статье.

Без этого, как отмечает Defense News, ВСУ и в дальнейшем будут нуждаться в нормировании боеприпасов и противовоздушной обороны на передовой и по всей стране.

В то же время по мнению председателя Объединенного комитета начальников штабов Си Кью Брауна, это не означает, что линия фронта на грани краха. Но это однозначно делает ситуацию для украинцев более сложной.

"Но они (украинцы - УНИАН) достаточно хорошо защищались", - сказал Браун на мероприятии, организованном на прошлой неделе Defense Writers Group.

Что предшествовало

Украинский генерал, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что, мобилизуя 300 тысяч новых военных, Россия лишь пополнит свои потери.

Он говорит, что эта численность военных - большое количество, но это "не критично". Маломуж также назвал направления, где россияне могут начать наступление: Купянск, Сватово-Кременная, Бахмут, Авдеевка, Новопавловка и Запорожская область.

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