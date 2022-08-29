На граждан РФ даже не действуют сообщения о крупных потерях в рядах собственной армии.

Граждане России упорно верят в распространяемую Кремлем ложь и пропаганду, в том числе о войне против Украины.

Конфликтолог-международник, директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица в эфире "Радио НВ" объяснил, почему так происходит.

"В условиях профашистских тоталитарных режимов, крови и войны желает сам народ, сама эта русская орда. Поэтому им говорят ложь, и они ее стремятся слушать. Потому что эта ложь обеспечивает им комфортные условия", - говорит эксперт.

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По его словам, граждане страны-агрессора даже не думают о потерях в рядах собственной армии, которые, как известно, измеряются десятками тысяч погибших. Россияне, добавляет Перепелица, стремятся уничтожать украинцев, украинское государство и наносить поражение Западу.

"Это мы видим по общественному мнению, которое время от времени российские социологические службы измеряют, - 76% поддерживает агрессию... Поэтому, когда до них доходит какая-то информация, может, от их сыновей на передовой, они этому не верят, считают, что это блеф, это украинская дезинформация; что их намеренно запугивают Запад, НАТО. И верят во все эти басни. Они просто хотят в это верить", - объяснил конфликтолог.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что россиянам нужно запретить пересекать границы, чтобы те научились их уважать.

Также СМИ сообщали, что Евросоюз намерен отказаться от упрощенной процедуры выдачи виз гражданам России.