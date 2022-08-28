Эксперт рассказал, от чего зависит длительность войны и как ускорить ее окончание.

Война в Украине может затянуться до начала либо весны 2023 года, все зависит от темпов поставок вооружения.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что, по некоторым прогнозам, война может длиться до следующей осени, однако не согласился с ними.

"Могу вам предложить такой вариант: формула прогноза окончания войны. Ее надо прикладывать ко дню начала массовых поставок техники и вооружения для ВСУ. Как только пойдут в промышленных объемах (десятками, сотнями) сюда партии вооружения, с этого момента еще надо подтянуть дату возвращения наших военнослужащих с обучения с военных центров наших стран-партнеров. Вот от этой даты три-четыре недели - будет готовность (к контрнаступлению, - ред.)", - считает Жданов.

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По его словам, надо соединить военных, прошедших обучение, и технику, которая придет для них с Запада. Сейчас, добавляет эксперт, самый сложный период войны - позиционный. Враг уже не может наступать, а украинская армия - еще. "Эта патовая ситуация может растянуться, как минимум, на несколько недель. Это минимум", - прогнозирует Жданов.

Ранее руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов сообщил, что в войне с Россией уже начался переломный момент. Примерами этого, по его словам, являются последние события в оккупированном Крыму, в частности, регулярные взрывы.

В свою очередь, советник Офиса президента Алексей Арестович объявил о начале четвертого этапа войны в Украине, который, по его прогнозу, продлится до начала зимы.