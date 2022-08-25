Глава МИД подчеркивает, что российские туристы, бизнесмены и студенты должны быть лишены права путешествовать в страны ЕС и "Большой семерки".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что российские туристы должны быть лишены права пересекать международные границы, пока не научатся их уважать.

Об этом говорится в его статье для издания Politico, которая опубликована на сайте МИД.

"С тех пор, как несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский предложил запретить российским туристам въезд в Европу и мир, эта идея набрала обороты в Европейском Союзе, а также вызвала острые дискуссии", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что российские туристы, бизнесмены и студенты должны быть лишены права путешествовать в страны ЕС и "Группы семи".

"Это станет уместным ответом на российскую захватническую и геноцидную войну", - пишет министр.

Относительно того, зачем накладывать санкции на "обычных россиян", Кулеба отметил, что абсолютное большинство россиян поддерживают войну против Украины, они радуются убийствами украинцев, ракетными ударами по украинским городам, отрицают российские военные преступления.

"Хотя правовая ответственность за совершенные преступления действительно является индивидуальной, существует также общая ответственность общества, которую россияне должны нести за все горе, причиненное Украине", - считает министр.

Кулеба заметил, что возложение вины исключительно на Путина - опасно наивно.

"Россия не изменится, пока поколение россиян не осознают общую вину и ответственность за то, что совершила их страна", - подчеркнул он.

Именно поэтому, добавил министр, необходимо, чтобы все страны ЕС и "Большой семерки" прекратили выдавать туристические визы россиянам.

"Это будет первый шаг к их отрезвлению. Русские должны быть лишены права пересекать международные границы, пока не научатся их уважать", - подчеркнул Кулеба.

В то же время, отметил министр, есть крошечное меньшинство россиян, которые не поддерживают Путина и войну против Украины.

"Некоторым из них дома грозит преследование, и они должны сохранить возможность получить убежище. Я убежден, что все необходимые процедуры для защиты этого уязвимого меньшинства останутся в силе", - подчеркнул он и добавил, что въезд по гуманитарным основаниям также должен быть сохранен.

Чиновник считает важным понимать, что те россияне, которые поддерживают агрессию против Украины с применением ракет и танков, так же поддерживают российскую агрессию против Европы и Запада с использованием энергоносителей в качестве оружия для накручивания цен на газ и инфляции, подстрекательство политической нестабильности.

Кроме того, Кулеба обратил внимание на то, что россияне составляют повышенный риск конфликтов и преступлений на почве ненависти, особенно сейчас, когда им "ежедневно промывает мозги агрессивная пропаганда".

"Они известны своим недостойным поведением на мировых курортах и в туристических местах, а сейчас эти риски дополнительно возросли. Запрет въезда для россиян повысит безопасность и снизит преступность", - убежден чиновник.

Он отметил, что Украина сейчас активно работает с партнерами в ЕС и "Большой семерки", убеждая их закрыть въезд российским туристам.

"Мы убеждены, что это одна из самых эффективных персональных санкций против России. В отличие от некоторых других ограничительных мер, она не несет почти никакой дополнительной цены для ЕС и "Группы семи" укрепляет безопасность, не требует дополнительного законодательства и посылает четкий сигнал всем россиянам. Сигнал о том, что Путин и его сторонники закрыли России двери в Европу", - пояснил Кулеба.

Визы для россиян: что известно о" бане " граждан РФ

Как ранее сообщал УНИАН, Эстония планирует аннулировать выданные россиянам шенгенские визы и отказать им во въезде в страну. Также страна запретила выдачу временных виз на проживание или обучение гражданам РФ.

Кроме того, сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал страны ЕС ограничить выдачу виз россиянам и белорусам.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц скептически относится к прекращению выдачи шенгенских виз россиянам. При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не согласился с заявлением Шольца и напомнил, что россияне в основном поддерживают войну болеют за ракетные удары по украинским городам и убийства украинцев.

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