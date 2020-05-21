Washington Post: Зеленский снова в ловушке политических конфликтов в США

Пленки Деркача сделают с Украиной то же самое, что и история об импичменте Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы своей страны расследовать утечку записей частных телефонных разговоров вице-президента США Джо Байдена с тогдашним украинским лидером Петром Порошенко. По его словам, эти материалы могут "восприниматься и квалифицироваться как измена".

Выступая на пресс-конференции в Мариинском парке в Киеве по случаю первой годовщины своего президентства, Зеленский снова погрузился в политику США. И это произошло всего через 8 месяцев после того, как его телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом стал причиной для начала дела об импичменте в Вашингтоне. Об этом пишет Washington Post.

Записи, которые впервые были обнародованы во вторник, не раскрывают ничего нового о роли Байдена в отставке украинского Генпрокурора четыре года назад. Но комментарии Зеленского могли преследовать цель задобрить Трампа, дискредитировать политического оппонента Порошенко и перевести стрелки на следователей одним махом.

"О Порошенко и Байдене, да, я слышал об этом и прокомментирую. Думаю, это не последнее доказательство, которое украинцы увидят. Прокуроры, правоохранительные органы должны отреагировать. Генеральный прокурор Украины зарегистрировала уголовное производство на запрос депутата Андрея Деркача вчера. Они будут расследовать", - сказал Зеленский.

За несколько часов до пресс-конференции президента Украины New York Times опубликовал его статью. В ней Зеленский писал, что "история с импичментом не была для меня комфортной".

"Она отвернула американское и международное внимание от важнейших для Украины проблем и превратила нашу страну в историю о президенте Трампе", - писал Зеленский.

"Аудио записи Байдена и Порошенко, скорее всего, будут иметь такой же эффект", - считает Washington Post.

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Генеральная прокуратура Украины в среду объявила, что открыла расследование о государственной измене и злоупотреблении властью на основании обвинений Деркача о том, что его записи разоблачают влияние Байдена на Порошенко. Член партии "Слуга народа" Александр Качура сказал, что собирается создать "временную следственную комиссию в парламенте", чтобы проверить утверждение Деркача.

Записи показали, что Байден привязал долговые гарантии для Украины в 2015 году к отставке Генпрокурора Виктора Шокина, о чем он говорил раньше публично. Но Деркач - независимый депутат Верховной Рады, который ранее был членом пророссийской фракции и имел в прошлом связи с российской разведкой - использовал новые записи, чтобы выдвинуть ряд обвинений. Хотя записи эти обвинения не подтверждают.

Личный адвокат Трампа Руди Джулиани встречался с Деркачом в декабре во время поездки в Киев. Опубликованные записи не доказывают давние обвинения со стороны Джулиани о том, что Байден добивался увольнения Шокина лишь для того, чтобы помочь своему сыну Хантеру, который работал на украинскую фирму Burisma. Ни в одном из эпизодов записей Байден не упоминает ни о сыне, ни о газовой компании.