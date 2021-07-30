В первом издании "Гарри Поттер и философский камень" напечатали всего 500 копий книги в твердой обложке.

Редкий экземпляр книги "Гарри Поттер и философский камень" продали на аукционе Tennants в Британии по удивительной цене. Это один из 500 экземпляров из первого тиража, который вышел в свет в 1997 году.

Эксперты прогнозировали, что эта копия уйдет с молотка за 20 000 - 30 000 фунтов стерлингов, однако их ожидания превзошлись в несколько раз. Книгу продали за 80 000 фунтов стерлингов (почти 111 тысяч долларов или 2,9 миллиона гривень), пишет Independent.

Эту книгу приобрели в Ноттингеме вскоре после ее появления на прилавках в 1997 году. Эксперты аукциона охарактеризовали ее состояние как "исключительное".

Читайте такжеДжоан Роулинг напишет новую детскую книгу

В первом издании "Гарри Поттер и философский камень" напечатали всего 500 копий книги в твердой обложке. Все они имели несколько опечаток, которые впоследствии исправили. Именно поэтому книги с первого тиража считают коллекционными.

Из первых 500 копий книги уцелели около 200. Все остальные были переданы в библиотеки, и до сих пор уже потеряны или повреждены и не подлежат ремонту.

Проданный экземпляр стал одним из самых дорогих среди других книг Джоан Ролинг. Однако превзойти предыдущий рекорд ему не удалось. В прошлом году другая книга "Гарри Поттер и философский камень" из первого издания с автографом автора ушла с молотка на аукционе в Эдинбурге за 125 тысяч фунтов стерлингов (173 тысячи долларов или 4,6 миллиона гривень).

Напомним, "Гарри Поттер" - это серия из 7 фантастических романов Джоан Роулинг о приключениях юноши Гарри Поттера, узнавшим в возрасте 11 лет, что он является настоящим колдуном, и его друзей в школе волшебства и колдовства Хогвартс и за ее пределами.

Книги и фильмы о Гарри Поттере получили невероятную популярность и собрали огромную аудиторию фанатов со всего мира.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко