Британский аукционный дом Hansons Auctioneers сообщил о продаже четырех экземпляров первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень».
Первые 500 экземпляров книги о Гарри Поттере авторства Джоан Роулинг выдало независимое лондонское издательство Bloomsbury Publishing. В то время книги продавали по цене 11 фунтов стерлингов (407 гривень).
Аукционный дом сообщал, что 28-летняя жительница английского города Блэкпул Шарлотта Рамзи случайно нашла экземпляр первого издания «Гарри Поттера» во время уборки - мать девушки разбирала старые вещи, которые планировала распродать за 50 пенсов. Представители аукционного дома предложили девушке продать его на аукционе.
Читайте такжеМиллион за 4 часа: звезда "Гарри Поттера" установил новый рекорд в Instagram
Книжку приобрели 11 декабря за 50 тысяч фунтов стерлингов. Шарлотта планирует часть денег вложить в свою будущую свадьбу, а часть - отдать матери, чтобы та купила себе новый дом.
11 декабря Hansons Auctioneers продал четыре экземпляра первого издания «Гарри Поттера» - за 17,5 тысячи, 19 тысяч и 68 тысяч фунтов стерлингов.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Джоан Роулинг извинилась за смерть Добби
- Джоан Роулинг напишет новую детскую книгу
- Звезды "Гарри Поттера" отметили 19 лет со дня выхода первого фильма (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram