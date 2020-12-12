28-летняя жительница английского города Блэкпул Шарлотта Рамзи случайно нашла экземпляр первого издания «Гарри Поттера» во время уборки

Британский аукционный дом Hansons Auctioneers сообщил о продаже четырех экземпляров первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень».

Первые 500 экземпляров книги о Гарри Поттере авторства Джоан Роулинг выдало независимое лондонское издательство Bloomsbury Publishing. В то время книги продавали по цене 11 фунтов стерлингов (407 гривень).

Аукционный дом сообщал, что 28-летняя жительница английского города Блэкпул Шарлотта Рамзи случайно нашла экземпляр первого издания «Гарри Поттера» во время уборки - мать девушки разбирала старые вещи, которые планировала распродать за 50 пенсов. Представители аукционного дома предложили девушке продать его на аукционе.

Читайте такжеМиллион за 4 часа: звезда "Гарри Поттера" установил новый рекорд в Instagram

Книжку приобрели 11 декабря за 50 тысяч фунтов стерлингов. Шарлотта планирует часть денег вложить в свою будущую свадьбу, а часть - отдать матери, чтобы та купила себе новый дом.

11 декабря Hansons Auctioneers продал четыре экземпляра первого издания «Гарри Поттера» - за 17,5 тысячи, 19 тысяч и 68 тысяч фунтов стерлингов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН