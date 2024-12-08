В частности Папа Римский призвал молиться за тех людей в мире, которые страдают от войны.

Папа Римский Франциск призвал к Рождеству прекратить огонь на всех фронтах, которые есть в мире, включая и Украину, сообщает Vatican News.

"И дальше будем молиться за мир в страдающей Украине, на Ближнем Востоке - в Палестине, Израиле, Ливане, а теперь и в Сирии, - в Мьянме, в Южном Судане и везде, где люди страдают от войны и насилия. Я обращаюсь с призывом к правителям и международному сообществу, чтобы мы дошли до праздника Рождества с прекращением огня на всех фронтах войны", - отметил он во время своей речи после произнесения молитвы "Ангел Господень" 8 декабря.

Кроме того, Папа Римский помолился за приговоренных к смертной казни в США, чтобы их наказание изменили.

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"Помолимся за то, чтобы их наказание было изменено. Вспомним об этих наших братьях и сестрах и попросим у Господа благодати спасти их от смерти", - добавил понтифик.

Последние заявления Папы Римского относительно Украины

Ранее понтифик призвал молиться за украинцев из-за предстоящей зимы. По его словам, украинский народ "стоит на пороге тяжелой зимы". В частности он попросил молиться также за украинских детей и подростков.

Также в сентябре Папа Римский отреагировал на российские обстрелы украинской энергетики. Он отметил, что такие атаки вызвали смерти и ранения, а также оставили более миллиона человек без электричества и воды.

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