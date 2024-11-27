По словам понтифика, украинский народ сейчас очень страдает.

Папа Римский Франциск призвал не забывать о народе Украины, который "стоит на пороге тяжелой зимы" и попросил молиться за украинцев. Об этом он сказал во время встречи с паломниками на площади Святого Петра в Ватикане, пишет Vatican News.

"И не забывайте мученический украинский народ. Он очень страдает. Подумайте об украинских детях и подростках, которые в этот период страдают, без отопления среди очень суровой зимы. Молитесь за украинских детей и подростков", - подчеркнул Папа Римский и спросил, действительно ли паломники будут это делать.

Также понтифик обратился и к польским паломникам:

Видео дня

"Будьте милосердными и миротворцами, поддерживая тех, кто переживает трудности и страдает по причине войны, в частности украинцев, в том, чтобы пережить зиму. Это будет тяжелая зима для Украины".

Кроме того, он призвал молиться за мир на "Святой Земле".

Последние заявления Папы Римского о войне в Украине

В начале сентября Папа Римский Франциск осудил российские массированные атаки на критическую инфраструктуру Украины. Он напомнил, что эти обстрелы вызвали смерти и ранения людей, а также оставили более миллиона человек без электроэнергии.

Также перед Олимпиадой-2024 Папа Римский призвал воюющие страны достичь перемирия на часть спортивных соревнований. По его словам, спорт также имеет "большую социальную силу, способную мирно объединить людей разных культур".

Вас также могут заинтересовать новости: