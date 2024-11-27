Папа Римский Франциск призвал не забывать о народе Украины, который "стоит на пороге тяжелой зимы" и попросил молиться за украинцев. Об этом он сказал во время встречи с паломниками на площади Святого Петра в Ватикане, пишет Vatican News.
"И не забывайте мученический украинский народ. Он очень страдает. Подумайте об украинских детях и подростках, которые в этот период страдают, без отопления среди очень суровой зимы. Молитесь за украинских детей и подростков", - подчеркнул Папа Римский и спросил, действительно ли паломники будут это делать.
Также понтифик обратился и к польским паломникам:
"Будьте милосердными и миротворцами, поддерживая тех, кто переживает трудности и страдает по причине войны, в частности украинцев, в том, чтобы пережить зиму. Это будет тяжелая зима для Украины".
Кроме того, он призвал молиться за мир на "Святой Земле".
Последние заявления Папы Римского о войне в Украине
В начале сентября Папа Римский Франциск осудил российские массированные атаки на критическую инфраструктуру Украины. Он напомнил, что эти обстрелы вызвали смерти и ранения людей, а также оставили более миллиона человек без электроэнергии.
Также перед Олимпиадой-2024 Папа Римский призвал воюющие страны достичь перемирия на часть спортивных соревнований. По его словам, спорт также имеет "большую социальную силу, способную мирно объединить людей разных культур".