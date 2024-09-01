Он обратился к людям во время воскресной встречи.

Папа Римский Франциск во время встречи с верующими осудил российские массированные атаки на критическую инфраструктуру Украины.

"Я также постоянно близок с мученическим украинским народом, который сильно пострадал от обстрелов энергетической инфраструктуры. Кроме того, что они вызвали смерти и ранения, они также оставили более миллиона человек без электричества и воды", - цитирует его Vatican News.

Понтифик рассказал верующим о теракте в общине Барсалого в Буркина-Фасо, в результате которого погибли сотни людей, а также призвал не останавливать переговоры о прекращении огня в Секторе Газа, освобождении заложников и помощи местным жителям.

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Удары по критической инфраструктуре

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 августа российская захватническая армия обстреляла Украину с помощью ракет и ударных беспилотников. Известно о гибели семи украинцев, еще 47 человек получили ранения. В стране ввели экстренные отключения света.

Всего той ночью оккупанты запустили в сторону страны 127 ракет и 109 беспилотников. Во время отражения атаки Воздушные силы ВСУ задействовали американские истребители F-16, один из них потерпел катастрофу. Впоследствии в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о гибели летчика.

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