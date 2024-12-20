В критические моменты призывы президента Зеленского к немедленной поставке дополнительного оружия натолкнулись на осторожность Вашингтона из-за опасений эскалации/

Сьюзники США утверждают, что стратегия президента США Джо Байдена лишила Украину шансов на победу, пишет Bloomberg.

Несмотря на попытки администрации Байдена мобилизовать ресурсы для поддержки Украины, официальные лица в Киеве и ряде союзных столиц заявляют, что это произошло слишком поздно. Даже в условиях последних усилий США по усилению военной помощи и введения дополнительных санкций против России, Украина, по их мнению, уже оказалась на пути к вынужденному урегулированию конфликта.

"Его сердце, несомненно, было на правильном месте - он понимал важность поддержки Украины против российской агрессии", - отметил бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс. "Однако его подход часто был слишком осторожным и нерешительным, удерживая предоставление решающей поддержки, необходимой для опрокидывания весов".

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По словам источников, значительные усилия США, включая предоставление Украине более 90 миллиардов долларов помощи, не смогли обеспечить решающего преимущества из-за промедления с передачей передовых видов вооружения. В критические моменты 2022 года, когда Украина имела стратегическое преимущество, призывы президента Зеленского к немедленной поставке дополнительного оружия натолкнулись на осторожность Вашингтона из-за опасений эскалации, в частности ядерной.

"Президент имеет еще одну обязанность, которая является уникальной", - подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен. "Это его ответственность - предоставить Украине все возможное для защиты, избегая при этом прямого конфликта между ядерными державами".

По мнению экспертов, администрация Байдена фактически выбрала стратегию сдерживания России, вместо создания условий для победы Украины. Этот подход привел к затяжному конфликту, который стоит десятков тысяч жизней и ставит под сомнение перспективы Киева.

"Российским военным действительно очень больно", - говорил в ноябре 2022 года тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. "Вы хотите вести переговоры, когда вы в силе, а ваш оппонент - слабый".

Однако, на тот момент призывы к переговорам оставались вне дискуссии, ведь западные официальные лица утверждали, что только Зеленский должен решать, когда вести переговоры.

Задержки в предоставлении современного оружия, например систем ПВО, ракет большего радиуса действия и истребителей, усложнили ситуацию для Украины. Пока Киев ждал решения, Россия усилила обстрелы украинской энергетической инфраструктуры, ослабляя экономику и моральный дух населения.

По мнению некоторых союзников, опасения Байдена относительно ядерной эскалации оказались преувеличенными. Впрочем, Путин использовал это время для укрепления обороны, что значительно усложнило ситуацию для Украины.

США и война в Украине

Победа Путина обойдется США в семь раз дороже, чем поддержка Украины. Такое мнение высказал обозреватель Foreign Affairs Элейн Маккаскер.

По его словам, без поддержки США Россия продвинется вперед в 2025 году, поскольку у Киева закончится оружие. К 2026 году Украина потеряет эффективную ПВО, что позволит России проводить постоянные масштабные бомбардировки военной и гражданской инфраструктуры.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп допустил уменьшение военной помощи Украине после возвращения в Белый дом. При этом он заверил, что активно пытается положить конец войне.

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