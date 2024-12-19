По словам Джонатана Свита, Вашингтон должен прекратить играть по правилам Путина и перехватить инициативу.

Российский правитель Владимир Путин стремится к полному уничтожению Украины либо на поле боя, либо за столом переговоров. На сегодня он потерял более 766 тысяч солдат мертвыми или ранеными и теперь все чаще бросает северокорейские войска в свою мясорубку. Об этом в своей статье для The Hill пишет американский полковник в отставке Джонатан Свит, прослуживший 30 лет офицером армейской разведки.

Он отмечает, что введение сухопутных войск Северной Кореи - третьей страны и неофициального члена "Оси зла" - поставило конфликт "на плохую траекторию".

"Эта последняя российская эскалация демонстрирует непоколебимую решимость Москвы уничтожить Украину. Так же, как и гиперзвуковая ракета "Орешник", "передовая баллистическая ракета средней дальности", впервые примененная против гражданских целей в Днепре 21 ноября", - говорится в статье.

Видео дня

По мнению автора, война Путина против президента Украины Владимира Зеленского явно стала личной - диктатор РФ страдает от синдрома раздражения от Украины: пренебрежение к украинскому народу, культуре и президенту победило его чувство логики и здравомыслия.

"Он, по сути, удваивает влияние на Украину, недавно покинув ключевые военные объекты в Сирии, его ворота в Северную Африку, Сахель, Судан и Ближний Восток - и все это в его безрассудном стремлении к победе в Украине. Использование северокорейских войск является лишь его последней эскалацией, чтобы компенсировать военные поражения Кремля", - отмечает эксперт.

Свит подчеркивает, что в окружении сторонников Путин играет в свою военную игру, которая сейчас в основном построена на призывах:

"Теперь они вынуждены воевать с оружием времен Корейской войны 1950-х годов. И ведя эту войну, Путин стремительно разрушает российскую экономику".

По словам аналитика, российская армия имеет лишь одно реальное преимущество: массовость, в пехоте и артиллерии. При этом развертывание ракет малой и средней дальности может быть использовано для блокирования этих сил до того, как они прибудут на украинские поля боя.

"Если их не остановить, российские и северокорейские войска будут продолжать постепенное продвижение по принципу мясных штурмов", - прогнозирует Свит.

Он убежден, что избранному президенту США Дональду Трампу после инаугурации нужно "положить конец блефу Путина", чтобы продемонстрировать ему, что он не может победить:

"Вашингтон должен прекратить играть по правилам Путина и перехватить инициативу. Суверенитет и территориальная целостность Украины не могут быть предметом переговоров. Вознаграждение за российскую агрессию не является приемлемым направлением действий".

По словам Свита, генерал-лейтенант армии в отставке Кит Келлог, спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России, может сделать именно это - он должен действовать сознательно, не отвлекаясь на российскую дезинформацию. В частности, эксперт призывает будущего главу Белого дома укрепить позицию Кэллога в переговорах, "покончив с убежищем, предоставленным Москве на поле боя администрацией Байдена".

"Это означает позволить Украине блокировать российские и северокорейские войска, их системы вооружения и склады боеприпасов на российской стороне границы. Это также означает уничтожение мест запуска беспилотников и ракет в России вместе с их экипажами и предоставление украинцам возможностей вытеснить российские силы в ближнем бою из Украины. В худшем случае Путин не сядет за стол переговоров, чтобы выиграть время и попытаться втянуть Трампа в плохую сделку - в капитуляцию Украины перед Россией", - предупредил Свит.

"Мирные" переговоры с РФ - последние новости

Правитель РФ Владимир Путин назвал условия для мирных переговоров с Украиной. По его словам, подписывать мирное соглашение будет только с председателем Верховной Рады, потому что президент Зеленский якобы "нелегитимен".

Также Путин заявил, что Россия готова вести диалог с Украиной "без предварительных условий, но на основе Стамбульских договоренностей и реалий на земле".

В свою очередь Владимир Зеленский отреагировал на ультиматумы Путина. Он отметил, что Украина "ничего не подписывала, никаких соглашений не существовало".

Как сказал Зеленский, Путин - "просто старый фантазер, реально, он живет в другом мире, в своем аквариуме".

Вас также могут заинтересовать новости: