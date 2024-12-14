Многие американцы обеспокоены стоимостью помощи Украине. Однако, как пишет обозреватель Foreign Affairs Элейн Маккаскер, если подсчитать примерные расходы, которые понесут США, если Россия победит Украину, а затем разместит войска вдоль границы НАТО, то полученная сумма "непомерна".
"По нашим расчетам, поражение Украины потребует от Соединенных Штатов потратить на оборону на 808 миллиардов долларов больше, чем заложено в бюджете в течение следующих пяти лет. В то же время с 2022 года Конгресс выделил Министерству обороны 112 миллиардов долларов на помощь Киеву… Иными словами, позволить России победить Украину обойдется Соединенным Штатам примерно в семь раз дороже, чем предотвратить победу России", - говорится в статье.
Полное поражение Украины
Как отмечается в статье, без поддержки США Россия продвинется вперед в 2025 году, поскольку у Киева закончится оружие. К 2026 году Украина потеряет эффективную ПВО, что позволит России проводить постоянные масштабные бомбардировки военной и гражданской инфраструктуры.
"Армия страны, скорее всего, рухнет к концу того же года, что позволит России захватить Киев, а затем двинуться к границе НАТО", - говорится в статье.
После этого, отмечают журналисты, Россия, скорее всего, восстановит боевые части России в Беларуси и на Западной Украине, на границе с членами НАТО Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.
"Ресурсы Украины помогут Москве угрожать остальной Восточной Европе. С украинской армией под своим контролем Кремль будет иметь сотни тысяч дополнительных высококвалифицированных, опытных и проверенных в боях солдат, которых он может заставить служить. Он также может призвать на службу миллионы украинцев, которых Киев не мобилизовал. Кроме того, контроль над Украиной предоставит России больше оборонно-промышленного потенциала и экономического потенциала", - говорится в статье.
Таким образом, к 2030 году Россия снова будет готова атаковать государство НАТО.
США придется наращивать силы
Чтобы сдержать Россию в Европе и победить ее после свержения Киева, вооруженным силам США понадобилось бы около 270 000 новых военнослужащих, это дополнительно обошлось бы США в почти 88 миллиардов долларов.
Кроме того, если бы Россия вторглась в страну НАТО, она сделала бы все возможное, чтобы помешать Соединенным Штатам перебросить туда больше ресурсов. Этот факт также означает, что Вашингтону придется провести масштабное строительство укреплений в Европе, что обойдется примерно в 31 миллиард долларов.
В целом, Соединенным Штатам потребуется в общей сложности на 683 самолета больше, чем они планируют купить к 2029 году, что обойдется примерно в 109 миллиардов долларов, отмечает FA.
Война в Украине показала, насколько важны беспилотные летательные аппараты для будущего боевых действий. Чтобы достигнуть паритета с Москвой, Вашингтону необходимо будет вложить значительные средства в беспилотные технологии и производство и разработку платформ на сумму 29 миллиардов долларов.
Соединенным Штатам также потребуется лучшая противовоздушная оборона, она обойдется примерно в 173 миллиарда долларов. А также правительству США придется потратить дополнительно 63 миллиарда долларов на увеличение мощности промышленной базы.
Также Вашингтону также понадобятся лучшие морские возможности. На строительство новых подлодок и кораблей придется потратить еще примерно 50 миллиардов долларов.
Соединенным Штатам придется потратить около 185 миллиардов долларов на дополнительную подготовку и учения войск. Им нужно будет улучшить свои запасы запасных частей, что обойдется почти в 33 миллиарда долларов. Соединенным Штатам также понадобятся более совершенная архитектура и системы управления в космической и киберсферах, что обойдется еще более чем в 36 миллиардов долларов:
"Сложите все эти цифры, и получится 808 миллиардов долларов. Это огромная сумма — примерно равная всему бюджету Пентагона в 2022 году. И это может быть заниженной оценкой".
Вместо этого, если Киев одержит верх над Москвой, Вашингтон сможет сократить свои развертывания и возможности в Европе. Он по-прежнему будет сохранять там присутствие, но сможет выделять больше ресурсов и внимания Тихому океану — желание многих президентов США, включая Дональда Трампа, говорится в статье.
Помощь США Украине
Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп допустил уменьшение военной помощи Украине после возвращения в Белый дом. Американский лидер заверил, что активно пытается положить конец войне.
В то же время министр финансов Украины Сергей Марченко выразил убеждение, что Украине хватит имеющихся средств и оружия, чтобы противостоять российской агрессии до середины 2025 года, даже если помощь от США прекратится.