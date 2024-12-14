Поражение Украины потребует от Соединенных Штатов потратить на оборону дополнительные 808 миллиардов долларов.

Многие американцы обеспокоены стоимостью помощи Украине. Однако, как пишет обозреватель Foreign Affairs Элейн Маккаскер, если подсчитать примерные расходы, которые понесут США, если Россия победит Украину, а затем разместит войска вдоль границы НАТО, то полученная сумма "непомерна".

"По нашим расчетам, поражение Украины потребует от Соединенных Штатов потратить на оборону на 808 миллиардов долларов больше, чем заложено в бюджете в течение следующих пяти лет. В то же время с 2022 года Конгресс выделил Министерству обороны 112 миллиардов долларов на помощь Киеву… Иными словами, позволить России победить Украину обойдется Соединенным Штатам примерно в семь раз дороже, чем предотвратить победу России", - говорится в статье.

Полное поражение Украины

Как отмечается в статье, без поддержки США Россия продвинется вперед в 2025 году, поскольку у Киева закончится оружие. К 2026 году Украина потеряет эффективную ПВО, что позволит России проводить постоянные масштабные бомбардировки военной и гражданской инфраструктуры.

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"Армия страны, скорее всего, рухнет к концу того же года, что позволит России захватить Киев, а затем двинуться к границе НАТО", - говорится в статье.

После этого, отмечают журналисты, Россия, скорее всего, восстановит боевые части России в Беларуси и на Западной Украине, на границе с членами НАТО Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

"Ресурсы Украины помогут Москве угрожать остальной Восточной Европе. С украинской армией под своим контролем Кремль будет иметь сотни тысяч дополнительных высококвалифицированных, опытных и проверенных в боях солдат, которых он может заставить служить. Он также может призвать на службу миллионы украинцев, которых Киев не мобилизовал. Кроме того, контроль над Украиной предоставит России больше оборонно-промышленного потенциала и экономического потенциала", - говорится в статье.

Таким образом, к 2030 году Россия снова будет готова атаковать государство НАТО.

США придется наращивать силы

Чтобы сдержать Россию в Европе и победить ее после свержения Киева, вооруженным силам США понадобилось бы около 270 000 новых военнослужащих, это дополнительно обошлось бы США в почти 88 миллиардов долларов.

Кроме того, если бы Россия вторглась в страну НАТО, она сделала бы все возможное, чтобы помешать Соединенным Штатам перебросить туда больше ресурсов. Этот факт также означает, что Вашингтону придется провести масштабное строительство укреплений в Европе, что обойдется примерно в 31 миллиард долларов.

В целом, Соединенным Штатам потребуется в общей сложности на 683 самолета больше, чем они планируют купить к 2029 году, что обойдется примерно в 109 миллиардов долларов, отмечает FA.

Война в Украине показала, насколько важны беспилотные летательные аппараты для будущего боевых действий. Чтобы достигнуть паритета с Москвой, Вашингтону необходимо будет вложить значительные средства в беспилотные технологии и производство и разработку платформ на сумму 29 миллиардов долларов.

Соединенным Штатам также потребуется лучшая противовоздушная оборона, она обойдется примерно в 173 миллиарда долларов. А также правительству США придется потратить дополнительно 63 миллиарда долларов на увеличение мощности промышленной базы.

Также Вашингтону также понадобятся лучшие морские возможности. На строительство новых подлодок и кораблей придется потратить еще примерно 50 миллиардов долларов.

Соединенным Штатам придется потратить около 185 миллиардов долларов на дополнительную подготовку и учения войск. Им нужно будет улучшить свои запасы запасных частей, что обойдется почти в 33 миллиарда долларов. Соединенным Штатам также понадобятся более совершенная архитектура и системы управления в космической и киберсферах, что обойдется еще более чем в 36 миллиардов долларов:

"Сложите все эти цифры, и получится 808 миллиардов долларов. Это огромная сумма — примерно равная всему бюджету Пентагона в 2022 году. И это может быть заниженной оценкой".

Вместо этого, если Киев одержит верх над Москвой, Вашингтон сможет сократить свои развертывания и возможности в Европе. Он по-прежнему будет сохранять там присутствие, но сможет выделять больше ресурсов и внимания Тихому океану — желание многих президентов США, включая Дональда Трампа, говорится в статье.

Помощь США Украине

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп допустил уменьшение военной помощи Украине после возвращения в Белый дом. Американский лидер заверил, что активно пытается положить конец войне.

В то же время министр финансов Украины Сергей Марченко выразил убеждение, что Украине хватит имеющихся средств и оружия, чтобы противостоять российской агрессии до середины 2025 года, даже если помощь от США прекратится.

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