В сети выкладывают фантастические кадры наводнения в пустыне.

Мощные ливни накрыли Объединенные Арабские Эмираты, известные своими пустынными ландшафтами. Из-за того, что местная инфраструктура совсем не рассчитана на минимально значительные дожди, основные магистрали и улицы города Дубай ушли под воду, сообщает Associated Press.

Дождь начался еще в ночь на вторник, превратив некоторые улицы в огромные пруды из-за полного отсутствия ливневого дренажа. Из-за сильного ветра и затопления взлетно-посадочной полосы остановил работу международный аэропорт Дубая - один из самых загруженных в мире.

Школы в ОАЭ были закрыты еще накануне шторма, а государственные служащие в основном работали удаленно, если могли. Многие рабочие также остались дома, хотя некоторые рискнули выйти. На улицах полно брошенных машин - они заглохли, "наглотавшись" воды из-за того, что водители, очевидно, не знали, что такое вообще возможно. Также сообщается о многочисленных случаях подтопления первых этажей и подвальных помещений по всей стране.

Отмечается, что к вечеру в Дубае выпало более 120 миллиметров осадков, что является годовой нормой для этой пустынной страны. И в ближайшие часы ожидается больше. Хотя ОАЭ известны своими классическими песчаными дюнами, которые охватывают большую часть территории, в этой стране дожди все же бывают - в более прохладные зимние месяцы. Но их интенсивность не идет ни в какое сравнение с европейскими, а тем более с тропическими дождями.

Наводнение в России: последние новости

Как писал УНИАН, южный Урал и Западная Сибирь сегодня переживают самое масштабное наводнение за многие десятилетия. Из-за системной коррупции в России местные власти не смогли защитить граждан от природного бедствия, которое нанесло масштабный экономический ущерб.

Среди наиболее пострадавших городов - районный центр Орск в Оренбургской области. Как недавно выяснилось, мэр города, который вероятно причастен к хищению денег на строительстве противопаводковой дамбы, имеет недвижимость как раз в Дубае. Туда же он эвакуировал свою семью - подальше от наводнения и российской мобилизации.

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