Взрыв на арсенале в Врбетице в 2014 году привел к человеческим жертвам и разрушениям.

Взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

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Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на чешские медиа.

Речь идет о взрыве, произошедшем 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии. Происшествие повлекло многочисленные разрушения и гибель двух местных жителей.

Только сейчас, спустя 6 лет, следствие установило причину тех событий. Вечером 17 апреля на срочно собранной пресс-конференции чешское правительство официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

По данным издания Irozhlas, взорванные склады и оружие не принадлежали Минобороны Чехии. В то время они использовались коммерческой компанией, официально занимающейся торговлей оружием – Imex Group. На время инцидента велась подготовка к экспорту взорванного оружия в Болгарию. Однако Болгария была лишь промежуточным пунктом.

В другой публикации издание выяснило, что получателем была болгарская компания Emco. Обе упомянутые компании принадлежат болгарскому бизнесмену, легальному торговцу оружием Эмилиану Гебреву, который вскоре после взрывов в Чехии также стал объектом атаки российских агентов. В 2015 году его дважды отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Издание Respect со ссылкой на полицию также утверждает, что оружие готовили к поставке Гебреву, и акцентирует внимание на важной детали – Гебрев был одним из поставщиков товаров военного назначения для украинского МВД и Нацгвардии, в том числе в разгар активной фазы противостояния российской агрессии на Донбассе

Другое чешское издание SZ, отмечает, что российское намерение по срыву поставок оружия могло быть нацелено только на Украину, но и на Сирию. Компания Гебрева поставляла оружие также и сирийским антиправительственным группам, что противоречит интересам РФ.

Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В то же время чешская полиция объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

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Автор: Дмитрий Захаров