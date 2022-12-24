Нацкомиссия дополнила решение о порядке въезда украинских граждан, принятое 24 февраля.

Украинцам разрешили до 1 февраля 2023 года въезжать в Молдову на основании удостоверения личности и через молдавско-румынскую границу и Кишиневский аэропорт.

Как пишет Newsmaker, теперь гражданам Украины разрешено въезжать в Молдову из Румынии, имея удостоверение личности: (ID-карта или обычный внутренний паспорт) или иные документы, удостоверяющие личность (удостоверение личности гражданина Украины, выданное посольством Украины в Молдове, временное удостоверение личности, выданное Бюро миграции, водительские права, вид на жительство, военный билет и тому подобное).

Пересечение границы также разрешается при наличии копий этих документов, документов в электронном формате, или документов с истекшим сроком действия.

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Ранее этих документов было достаточно лишь в случае въезда в Молдову из Украины. Нацкомиссия дополнила решение о порядке въезда украинских граждан, принятое 24 февраля.

Пересечение границы с Молдовой

28 ноября в связи с атакой России на энергосистему Украины пограничная полиция Молдовы сообщила о приостановление работы шести пунктов пропуска на границе с Украиной. Приостановлена была работа пунктов пропуска: Вулканешты – Виноградовка, Мирное – Табаки, Басарабка-Августовское, Чадыр – Лунга – Новые Траяны, Окница – Сокиряны и Сейц-Лесное.

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