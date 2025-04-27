По словам журналиста, страны Европы также заинтересованы и в продолжении военной помощи для Украины.

В течение последней недели Европа, которую преимущественно представляли Франция, Германия и Великобритания, пытались сделать все, чтобы принять участие в переговорах между США, Россией и Украиной. Однако после разговора с некоторыми европейскими дипломатами, которые знакомы с этим вопросом, становится понятно, что у этих стран есть определенный план действий. Об этом пишет журналист Рикард Йозвяк для европейской службы "Радио Свобода".

Что делает Европа по мирным переговорам между РФ и Украиной?

"Первоочередным приоритетом является удержание американцев на борту и продолжение их переговоров с украинцами. Насколько успешной может быть эта цель, остается под вопросом, поскольку Вашингтон угрожает выйти из переговоров, если в ближайшее время не будет достигнут прогресс", - анализирует журналист.

Однако чиновники, с которыми разговаривал Йозвяк, говорят, что это может быть переговорной тактикой, которая направлена на давление на Украину. Имеется в виду, что президент США Дональд Трамп склонен к жесткой игре на публике.

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"Европейцы стремятся обеспечить то, что они называют "последовательностью", то есть сначала прекращение огня, которого придерживаются обе стороны, а затем длительный мир. Считается, что это могло бы обеспечить больше гарантий безопасности интересов Украины, и что не все будет на условиях Москвы. Есть надежда, что готовность Украины соблюдать режим прекращения огня в течение последнего месяца - и неспособность России сделать это - свидетельствует о том, что Киев действует с добрыми намерениями, а не Москва", - подчеркнул автор материала.

В то же время страны Европы также заинтересованы и в продолжении военной помощи для Украины, пишет журналист.

"Хотя существует понимание того, что полностью заполнить пустоту, оставленную Соединенными Штатами, может быть невозможно, есть надежда, что европейские деньги продолжат поступать, а новое немецкое правительство, сформированное в начале мая, будет более сговорчивым, в частности, относительно предоставления Киеву долгожданных крылатых ракет "Таурус"", - считает Йозвяк.

Что делать с призывом США о признании Крыма российским?

По словам автора материала, если говорить о некоторых американских требованиях по мирному соглашению, то европейцы в этом вопросе понятны.

"Де-юре признания Крыма частью России никогда не будет - если, конечно, на это не согласится Украина. Другое дело - признание де-факто земель, которые сейчас находятся под российским контролем. Членство Украины в НАТО, которое не обсуждается, также может быть проглочено. Однако возможное членство в ЕС - это уже другое дело. Брюссель и все ключевые европейские столицы настаивают на том, что Москва не имеет права голоса в этом вопросе", - отметил журналист.

В свою очередь дипломаты, которые знакомы с предложенным американским мирным соглашением, говорят, что Россия признает, что Украина может присоединиться к блоку.

"Так называемый кипрский сценарий, который означает, что вся Украина может в определенный момент считаться частью клуба, тогда как на самом деле это будут только те части, которые находятся под контролем Киева, является наиболее вероятным решением", - объяснил Йозвяк.

Могут ли европейские страны ослабить санкции против РФ?

Несмотря на то, что США предложили России ослабить санкции, Европа не поддерживает такое предложение. Для снятия ограничений пока требуется единодушие, однако его нет.

"На самом деле, мне сказали, что Париж и Берлин хотят усилить давление на Россию и, в частности, ввести еще больше ограничительных мер в ближайшие недели. 17-й раунд ограничительных мер против Кремля готовился уже после смертоносных российских атак на украинские города Сумы и Кривой Рог в начале апреля, и теперь Брюссель ускорит эти усилия. ЕС также завершает работу над замораживанием активов и визовыми запретами против 15 россиян, обвиняемых в совершении гибридных атак на ЕС в рамках отдельного пакета санкций", - добавил автор материала.

Переговоры по окончанию войны в Украине - последние новости

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор готов к переговорам с Украиной "без условий". Он отметил, что о такой готовности президент РФ заявил на встрече со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

В то же время министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Украина готова к переговорам, но не к капитуляции. Она подчеркнула, что украинцы не смогут принять замороженный конфликт, замаскированный под мир, а также признать оккупацию Крыма.

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