Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной "без предварительных условий". Как передают россСМИ, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
По его словам, данную готовность глава Кремля выразил на встрече со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Переговоры о завершении войны в Украине: актуальное
Напомним, ранее УНИАН писал, что 25 апреля Путин встретился со Стивом Уиткоффом, их встреча длилась три часа.
Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что разговор между политиками носил конструктивный и "весьма полезный" характер. По его словам, обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между украинской и российской сторонами:
Позже источник издания The New York Times сообщил, что США не согласились с требованием России о выводе украинских военных с подконтрольных им территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.
Один из участников переговоров на условиях анонимности назвал это требование "необоснованным и невыполнимым". По его словам, США такое требование Кремля "поддерживать не будут".