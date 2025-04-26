Сообщается, что данную готовность Путин выразил на встрече со Стивом Уиткоффом.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной "без предварительных условий". Как передают россСМИ, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, данную готовность глава Кремля выразил на встрече со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

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Напомним, ранее УНИАН писал, что 25 апреля Путин встретился со Стивом Уиткоффом, их встреча длилась три часа.

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Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что разговор между политиками носил конструктивный и "весьма полезный" характер. По его словам, обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между украинской и российской сторонами:

Позже источник издания The New York Times сообщил, что США не согласились с требованием России о выводе украинских военных с подконтрольных им территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Один из участников переговоров на условиях анонимности назвал это требование "необоснованным и невыполнимым". По его словам, США такое требование Кремля "поддерживать не будут".

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