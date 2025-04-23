Кроме того, по ее словам, украинцы никогда не признают Крым российским.

Украина готова к переговорам об окончании войны, начатой Россией 24 февраля 2022 года, но не к капитуляции. Об этой принципиальной позиции свидетельствует присутствие украинской делегации в Лондоне для встречи с партнерами, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Не должно быть соглашения, которое даст России более прочную основу, необходимую ей для перегруппировки и возвращения с большей жестокостью. Полное прекращение огня на суше, в воздухе и на море - это необходимый первый шаг. Если Россия предпочтет ограниченную паузу, Украина ответит тем же", - отметила она в социальной сети X (Twitter).

Кроме того, по ее словам, украинцы не смогут принять замороженный конфликт, замаскированный под мир. Как и признать оккупацию Крыма.

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"И если членство в НАТО не будет предоставлено, Украина потребует обязательных гарантий безопасности - достаточно сильных, чтобы сдержать будущую агрессию, и достаточно четких, чтобы обеспечить прочный мир", - подчеркнула она.

Другие новости о переговорах в Лондоне

Ранее УНИАН сообщал про детали срыва переговоров в Лондоне. "Лондон всех собирал - обещали присутствие Украины, Америки, Франции, Германии и Британии, мы готовы к переговорам. Если Рубио пропускает, то ясно тогда, что формата с Рубио не может быть. Но мы готовы ко всем форматам и всем разговорам", - сообщил информированный источник относительно этих переговоров.

Кроме того, Ермак сделал заявление о переговорах в Лондоне, отметив, что Украина не является препятствием к миру. По его словам, разговор должен зайти о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижения справедливого и устойчивого мира.

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