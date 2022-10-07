Она назвала президента РФ одним из величайших преступников нашей эпохи.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова надела футболку с надписью F**k you Putin, чтобы поздравить президента России Владимира Путина с 70-летием.

Соответствующий твит с фото она опубликовала в Twitter.

Министр назвала президента РФ одним из крупнейших преступников нашей эпохи.

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"Я благодарю друзей из коллекции Gift for Putin за подарок для меня. Когда еще я должна одеть их футболку, как не 7 октября, и выразить свою гражданскую позицию в отношении одного из величайших преступников нашей эпохи. Скоро мы победим", - написала Чернохова.

День рождения Путина

Как известно, 7 октября Путин отмечает день рождения. Российскому диктатору исполнилось 70 лет. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подарил президенту РФ Владимиру Путину на юбилей трактор "Беларус".

Украинская IT-армия "поздравила" российского лидера взломав сайты ОДКБ.

Российский патриарх Кирилл призвал россиян и духовенство два дня "молиться за здоровье" кровавого диктатора. В то же время известный таролог Хомутовская считает, что Путин умрет уже в этом году.

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