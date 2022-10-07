Также украинские специалисты взломали сайт ОДКБ.

Украинская IT-армия "поздравила" президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения.

Об этом сообщает IT ARMY of Ukraine в Telegram.

"Нам пришлось взломать сайты ОДКБ, чтобы поздравить Путина с его последним днем рождения", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, украинская "IT-армия" с 12 по 25 сентября приостановила работу более 4 тыс. российских онлайн-ресурсов.

Справка УНИАН. "IT-армия" Украины - сообщество IT-специалистов, созданное в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве. Она объединила как украинских, так и иностранных профессионалов.

Как известно, 7 октября Путин отмечает день рождения. Российскому диктатору исполнилось 70 лет. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подарил президенту РФ Владимиру Путину на юбилей трактор "Беларус".

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