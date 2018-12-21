Forbes: В 2019 году Украина и Балтия будут под ударом, а гонка вооружений формально начнется

Американское издание опросило экспертов о том, что 2019 год принесет в оборонной сфере.

Напряжение с Россией будет расти. А проблемы с бюджетом повлияют на закупку оружия для армии США.

Издание Forbes опросило экспертов о том, чего стоит ждать в оборонном секторе в 2019 году.

Бывший лейтенант Военно-воздушных сил США и декан Института аэрокосмических исследований Джорджа Митчелла Дэвид Дептула ждет, что американская оборонительная стратегия и американские расходы на оборону все больше будут расходиться. Общество будет сосредоточено на экономических потребностях из-за роста дефицита бюджета США. Тем временем, политические интриги в Вашингтоне будут усиливаться, а понимание реальных угроз со стороны России и Китая – наоборот, сократятся.

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По мнению эксперта, стоит ожидать также, что Россия устроит новую более хитрую агрессию против Украины, а возможно и против стран Балтии. Нынешняя лень Западной Европы в сфере обороны только подталкивает Кремль к этому. Бывший военный также допускает, что в 2019 году Россия еще больше усилит влияние на Турцию. В это время, Япония, обеспокоенная событиями в своем регионе, купит новые истребители, которые будут гибридом F-22 и F-35.

В это время, бывший заместитель министра обороны США по закупкам Фрэнк Кендалл, который занимал свою должность в 2012-2017 годах, считает, что будущее обороны не в том, чтобы развивать крупные инфраструктурные сети в различных военных сферах, которые бы образовывали единую систему. Наоборот, по его мнению, мир со следующего года начнет двигаться в сторону небольших и децентрализованных оборонных групп. Они будут беспилотными и их будет много. При этом, Кендалл сомневается, что какие-то международные соглашения заставят страну отказаться от роботов-убийц.

Тем временем, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиен обращает внимание на то, что прогноз дефицита бюджета США на 2019 год достиг триллиона долларов. А значит нынешнее развитие армии страны – это, вероятно, уже максимум. Демократы, взяв под контроль Палату представителей, захотят изменить подход к расходам и направить деньги больше на внутренние программы.

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Также нижняя палата Конгресса под руководством Демократической партии серьезно возьмется за президента Дональда Трампа. Для оборонной сферы это означает, что будут пересмотрены его решения относительно продажи оружия, поддержки Саудовской Аравии, а также планы по модернизации ядерного арсенала. Впрочем, Сенат, где до сих пор господствуют республиканцы, может остановить определенные инициативы демократов. В вопросе России и Китая, по мнению эксперта, Пентагон формально начнет гонку вооружений. Однако, на самом деле он будет сосредоточен на разработке искусственного интеллекта, киберсредств и сверхзвукового вооружения. О войне в 2019 году будут говорить больше. Вероятно, будут громкие разговоры о начале войн против Ирана и КНДР. Впрочем, вряд ли какой-то из этих конфликтов действительно выйдет за пределы «сообщений президента в Twitter».