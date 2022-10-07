По мнению Людмилы Хомутовской, российский диктатор умрет не позднее, чем через два месяца.

Таролог Людмила Хомутовская сделала расклад и ответила, когда весь мир будет праздновать день смерти Путина. Подробностями своих предсказаний эксперт поделилась в недавнем интервью для "Таня+".

"Я думаю, что этот праздник будет через месяц-два. Мы ждем эту концертную программу Кобзона для Путина", - сказала Хомутовская.

Деталей она не уточнила. Также не ответила, что именно может быть причиной смерти лидера страны-агрессора.

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Напомним, ранее экстрасенс предвидела судьбу предательницы Таисии Повалий. Как рассказала Людмила Хомутовская, на Родину опальная знаменитость уже не вернется. Она будет доживать свои годы за границей. Вероятно, речь идет о России - стране-агрессоре, где Повалий решила оставаться даже после полномасштабного вторжения РФ.

Также УНИАН писал, что названы три женских имени, которые приносят беду и разочарования.

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