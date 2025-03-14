Ранее такую же формулировку использовал спикер Кремля Дмитрий Песков.

В Белом доме настроены "осторожно оптимистично" относительно перспектив достижения мира в Украине. Об этом на пресс-конференции в Канаде заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, спецпосланник президента США Стив Уиткофф вчера провел "очень позитивную и конструктивную" встречу с Владимиром Путиным. Поэтому уже в эти выходные команда Трампа планирует собраться, чтобы подробнее изучить российскую позицию. После этого, по словам Рубио, президент США примет решение о дальнейших шагах.

"Можно быть осторожно оптимистичными, но в то же время мы осознаем, что ситуация сложная и непростая. Это нелегкий путь, но мы приблизились еще на несколько шагов к прекращению войны и установлению мира. Впрочем, впереди еще много работы", - заявил Рубио.

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Он подчеркнул, что вопрос не только в том, чего хочет Россия: решения должны быть приемлемыми и для Украины. Впрочем, по мнению Рубио, эта неделя "принесла положительный прогресс".

Реакция России на идею временного перемирия

Как писал УНИАН, в начале недели Украина и США выдвинули предложение о 30-дневном перемирии на фронте, как первый шаг к окончанию войны. Реакция России на это предложение была нервной и неоднозначной.

Сначала помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия не хочет заключения временного перемирия в Украине. По его словам, Москва "заинтересована в долгосрочном урегулировании".

Позже с заявлением выступил сам Путин, который заверил, что Россия поддерживает "саму идею закончить конфликт мирно", но хочет выполнения определенных требований. В частности Путин хочет, чтобы на время перемирия Украина не проводила мобилизацию и подготовку военнослужащих, а также не получала от союзников вооружения:

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