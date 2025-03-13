По его словам, РФ надеется, что США учтут ее требования по урегулированию войны в Украине.

Россия не хочет заключения временного перемирия в Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Москва "заинтересована в долгосрочном урегулировании" и он изложил эту позицию советнику советнику Дональда Трампа по нацбезопасности Майклу Уолтцу.

Он также сказал, что "шаги, которые имитируют мирные действия по Украине, никому не нужны" и заявил, что предложенное временное перемирие "не что иное, как временная передышка для украинских военных".

При этом, по его словам, между Россией и США идет "нормальный обмен мнениями, в спокойной манере" и РФ надеется, что США учтут ее требования по урегулированию войны в Украине.

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Пи этом, по словам помощника Путина, "американцы понимают, что о членстве Украины в НАТО не может идти речи в контексте мирного урегулирования".

Он также сообщил, что США определили посредника в переговорах с Россией и это не Стив Уиткофф.

Перемирие в Украине

CNN писало, что Путин либо согласится на перемирие в Украине, либо навлечет на себя гнев Трампа. В издании подчеркнули, что решение о прекращении огня может потребовать от России неудобных компромиссов, если она серьезно настроена на мир.

в то же время The Telegraph писал, что Дональда Трампа есть "несколько ниточек", за которые он может потянуть, если Россия не согласится на прекращение огня.

Сегодня представители США прилетели в РФ, чтобы встретиться с российскими дипломатами. Также пресс-спкретарь кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин уже сегодня, 13 марта, может провести "международный телефонный разговор".

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