Он говорит, что просил Путина сохранить жизни украинских бойцов.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел телефонный разговор с кремлевским правителем Путиным.

В своей социальной сети TruthSocial он назвал их дискуссии "очень хорошими и продуктивными", отметив, что видит хороший шанс для прекращения войны. В то же время Трамп написал, что сейчас в Курской области в полном российском окружении находятся тысячи украинских военнослужащих:

"Я настойчиво просил президента Путина пощадить их жизни. Это была бы ужасная резня, которой не было со времен Второй мировой войны. Боже, благослови их всех!".

Тем временем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал журналистам, что Кремль испытывает "осторожный оптимизм" относительно возможности урегулирования войны, однако впереди много обсуждений.

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"Вы слышали вчера очень важное заявление президента Путина. Отвечая на вопрос журналистов, он сказал, что поддерживает позицию президента Трампа в плане урегулирования, но озвучил некоторые вопросы, на которые нужно совместно найти ответ", - отметил он.

Прекращение огня в Украине

Напомним, ранее президент США предложил 30-дневное прекращение огня между Украиной и Россией. Украинская сторона согласилась на это во время переговоров в Саудовской Аравии.

Путин заявил, что РФ в целом поддерживает эту идею, однако сначала нужно обсудить условия прекращения огня. В частности, Кремль хочет устранения "коренных причин конфликта" и остановки мобилизации и перевооружения Украины на этот период.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию Путина, назвав ее манипулятивной и препятствующей мирному процессу. По его словам, выдвинутые Россией условия направлены на затягивание конфликта.

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