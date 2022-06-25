По его словам, Москва пытается повысить ставки, чтобы начать определенные политические переговоры и получить выгодные для себя условия.

Из-за прекращения транзита между Калининградской областью и основной территории России из Кремля звучат все более агрессивные угрозы в сторону Литвы. От этого российского шантажа могут быть неожиданные последствия.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал украинский политолог Петр Олещук.

Он подчеркнул, что это типичный шантаж от российских властей. Таким образом Москва пытается повысить ставки, чтобы начать определенные политические переговоры и получить выгодные для себя условия.

"Когда Россия переходит к абсолютно агрессивным угрозам о захвате и уничтожении, то, скорее всего, реальных аргументов в них нет. Параллельно с этими жесткими заявлениями они уже начинают готовить граждан к новой реальности. Соловьев, например, рассказывает, что в Калининград все будут поставлять через море", – подчеркнул Олещук.

По мнению эксперта, вполне реально, что Путин и его окружение действительно верят, что Россия - равноценный соперник для НАТО. Однако ресурсов, чтобы воевать с Альянсом у российской армии из-за войны в Украине нет.

"Если они реально будут считать, что могут в какой-то военный способ решить вопросы, связанные со странами НАТО, то это будет очень быстрое завершение истории этой "недоимперии", - подчеркнул политолог.

Конфликт Литвы и России через блокаду Калининградской области

Как ранее сообщал УНИАН, Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Впоследствии губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение Литвы о запрете транзита является "экономическим удушением региона". По словам Алиханова, власти будут добиваться пересмотра решения.

Позже член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что "попытка установления транспортной блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над этим регионом".

При этом в России пригрозили ответом Литве на транспортную блокаду подсанкционных товаров в Калининградской области.

Вас также могут заинтересовать новости: