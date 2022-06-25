Как сообщал УНИАН, Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Беларусь считает, что "блокирование транзита" в Калининградскую область является объявлением войны.

Такое заявление сделал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ в Санкт-Петербурге по случаю 30-летия со дня установления отношений между Россией и Беларусью.

"То же и Литва. В последнее время нарастает поток информации по их замыслу прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград, изолировать Калининград. Ну, слушайте, это похоже на объявление какой-то войны уже, это же недопустимо", - заявил Лукашенко.

Конфликт Литвы и России через блокаду Калининградской области

Как ранее сообщал УНИАН, Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Впоследствии губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение Литвы о запрете транзита является "экономическим удушением региона". По словам Алиханова, власти будут добиваться пересмотра решения.

Позже член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что "попытка установления транспортной блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над этим регионом".

При этом в России пригрозили ответом Литве на транспортную блокаду подсанкционных товаров в Калининградской области.

Ранее украинский политолог Петр Олещук оценил шансы наступления России на Литву и угрозы Путина в отношении стран НАТО.

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