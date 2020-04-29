Bloomberg: Как Китай пытается не допустить вторую волну коронавируса?

Пекин надеется, что превентивное тестирование даже не больных и тотальный контроль передвижения людей поможет сдержать уровень заражения на низком уровне.

Будучи первой крупной страной, которая отменила карантин, Китай сосредоточился на усилиях, нацеленных избежать сокрушительной второй волны заражения в то время, как он пытается вернуться к привычному темпу жизни.

Парты в школах расставляют подальше друг от друга, маски носить нужно обязательно, а приложения на телефонах следят за людьми везде: от финансового узла в Шанхае до холодной провинции Хейлунцян. Как пишет Bloomberg, китайские ученые пришли к выводу, что истребить коронавирус не удастся. Поэтому правительство сосредоточилось на том, чтобы сдержать инфекцию на контролируемом уровне с целью избежать катастрофических вспышек, которые перегрузят больницы.

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Баланс, который бы позволил людям вернуться к нормальной жизни и сдержал случаи заражения на низком уровне - это то, что нужно найти странам по всему миру включая сильно пострадавшие США и Италию. И хотя у Китая есть некоторые инструменты, которые недоступны другим, в частности мощная государственная слежка и контроль передвижения людей, у него нет ни четкого представления о таком балансе, ни гарантий успеха.

"Это означает, что на фоне запуска экономики и социальной жизни в Китае существует много известных переменных, которые могут привести к началу нового возгорания", - сказал профессор общественного здоровья Городского университета Гонконга Николас Томас.

Bloomberg описывает стратегии, которые китайские города применяют, пытаясь сдержать COVID-19. Беспрепятственные путешествия по всему миру вряд ли будут возможными в мире после коронавируса. Ведь страны боятся импортировать инфекции, которые дадут толчок новым волнам. Почти всем иностранцам запрещено пересекать границу Китая. А китайские граждане, возвращаясь домой, должны провести минимум две недели в изоляции. В Пекине также нужно отбыть еще дополнительные семь дней в домашней изоляции после этого. В столице жителей поощряют жаловаться, если их соседи выходят из дома. Жесткие ограничения только усилили в Пекине, хотя в течение последних недель здесь не было зафиксировано новых случаев заражения. Одна из причин такой ситуации заключается в том, что в городе живет политический класс Китая.

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"Пекин - столица. Много правительственных лидеров живут там. И они обращают внимание на политическое влияние и социальную стабильность", - сказал директор Центра исследования глобального здоровья Университета Сеттон Холл Хуань Янчжонг.

Другие китайские регионы с наиболее жесткими ограничениями передвижения - это пограничные провинции, такие как Хейлунцян, где волна заражения началась из-за людей, которые прибывали из России. Власти провинции требует, чтобы те, кто приезжает из заграницы, проводили в карантине 35 дней. Кроме того, бизнес, связанный с импортом и экспортом, очень ограничен.

В финансовом узле Шанхая внутреннее передвижение людей почти неограниченное, поскольку городу необходимо оставаться открытым для инвестиций и талантов. Журналист Bloomberg смог без помех приехать из провинции Хубэй, с которой началась пандемия коронавируса, в Шанхай. Ему не пришлось соблюдать никаких мер карантина или сдавать тесты при въезде в город. Скорее всего, за шанхайским опытом будут наиболее пристально следить в других глобальных финансовых центрах, таких как Нью-Йорк и Токио.

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В то время, как многие страны до сих пор не могут провести тесты для всех, кто уже заболел, Китай теперь пытается проводить диагностику на опережение. В провинциях Хубэй и Гуандун компании просят всех сотрудников сдавать тесты каждый день перед тем, как пойти домой. В Шанхае сдавать тесты можно добровольно. Любой и любая компания могут заказать это в местных больницах.

Клиник, инфекционисты и местный Центр контроля и профилактики заболеваний совместно работают над тем, чтобы определить, диагностировать и изолировать зараженных людей. Они также пытаются быстро отследить контакты больных и отправить их в карантин.

Также у Китая есть еще один инструмент, не доступный для западных демократий. Он сочетает силу своего аппарата слежения и крупных интернет-компаний, чтобы держать на контроле всех уязвимых к коронавирусу людей. Функции слежения и мониторинга состояния здоровья встроены в приложения для смартфонов, которые разработали компании Alibaba Group Holding Ltd и Tencent Holdings Ltd.

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Эти программы собирают данные из правительственных департаментов, телефонов частных пользователей, данные о трансакциях и местах расположения для того, чтобы создать детальную картинку о уровне угрозы заражения для каждого. В конце концов, миллионам людей приходится демонстрировать свои коды красного, желтого и зеленого цветов, прежде чем войти в отель, ресторан, магазин, метро или жилой дом.

Статус кода обновляется часто. Зеленый дает полную свободу передвижения. Но его легко можно потерять. Достаточно посетить торговый центр, в который пошел также инфицированный человек, и код изменится на желтый. А это значит, что нужно отбыть домашнюю изоляцию.