TIME: Коронавирус может стать сезонным, как грипп

Ученые признают, что полностью искоренить коронавирус не удастся, а человечеству придется еще долго сосуществовать с ним.

Китайские ученые говорят, что новый коронавирус невозможно искоренить окончательно. Поэтому во всем мире укрепляется консенсус, что патоген, скорее всего, будет возвращаться снова и снова, как грипп.

Об этом пишет TIME, добавляя, что возбудитель COVID-19 не исчезнет так же, как его близкий брат SARS 17 лет назад. Ведь новый коронавирус заражает некоторых людей, не вызывая у них никаких симптомов вроде повышения температуры. Эта группа бессимптомных носителей очень усложняет задачу полной остановки распространения. Об этом сказала группа китайских вирусологов медицинских исследователей в Пекине.

В случае SARS зараженные люди становились очень больными. Как только их отделили от других, передача вируса прекращалась. Но в случае с коронавирусом Китай до сих пор находит десятки зараженных без симптомов каждый день, хотя ему уже удалось обуздать эпидемию на своей территории.

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"Скорее всего, эта эпидемия будет сосуществовать с людьми очень долго, станет сезонной и будет поддерживаться человеческими телами", - сказал директор Института патогенной биологии Джин Чи.

Между учеными и правительствами по всему миру формируется консенсус, что вирус вряд ли исчезнет, несмотря на очень дорогие карантины, которые остановили почти всю мировую экономику. Некоторые эксперты предлагают позволить вирусу распространяться, но контролируемо и в обществах с большим количеством молодых людей, например, в Индии. В это время, более старым обществам придется придерживаться жестких ограничений.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сказал, что COVID-19 может стать сезонной болезнью. Как доказательство он обратил внимание на распространение инфекции в южном полушарии Земли, где сейчас продолжается зима. В мире более трех миллионов человек заразились коронавирусом, а более 210 тысяч погибли.

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Президент США Дональд Трамп выражал надежду, что распространение коронавируса замедлится с сезонным потеплением в северном полушарии. Но эксперты в Китае говорят, что не видят доказательств, которые могли бы подтвердить такое предположение.

"Коронавирус действительно чувствителен к теплу, но только если проведет 30 минут в среде с температурой на уровне 56 градусов по Цельсию. Погода никогда не станет настолько жаркой", - сказал председатель кафедры инфекционных заболеваний Вон Гуакин из Peking University First Hospital.