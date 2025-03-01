У Трампа заявили, что Зеленский 'совершил большую ошибку', начав конфликт в Белом доме

Уолтц считает, что Украина не проявила достаточно благодарности США за предоставленную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский "совершил большую ошибку" в Белом доме, когда начал спорить с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом во время их встречи в Белом доме.

Об этом заявил советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц в эфире Fox News.

По его словам, он пытался убедить Зеленского в том, что Украина должна быть более благодарна США за предоставленную помощь.

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"Я сказал: "Господин президент, время здесь не на вашей стороне. Время не на вашей стороне на поле боя. Время не на вашей стороне с точки зрения мировой ситуации. И, что самое важное, помощь США и терпимость налогоплательщиков не безграничны". Я знаю, что он привык слышать "сколько потребуется", "так долго, как понадобится", "пустой чек", и США не имеют особого права голоса. Это то, что он слышал на протяжении многих лет от Байдена (экс-президента США Джо Байдена) и его команды, и до него не дошло, что в городе новый шериф, новый президент, и мы намерены использовать новый подход к миру", - сказал он.

Уолтц также заявил, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и посол Украины в США Оксана Маркарова якобы покидали встречу в Белом доме "практически в слезах".

"Он (Владимир Зеленский - УНИАН) даже не понял, что произошло, а его команда прекрасно это поняла. Его команда настаивала на том, чтобы вернуться обратно к обсуждению соглашения, но Зеленский продолжил спорить", - добавил советник Трампа по нацбезопасности.

Конфликт между Зеленским и Трампом в Вашингтоне - важные новости

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал президента Украины Владимира Зеленского найти способ наладить отношения с администрацией США после конфликта в Вашингтоне. Он рассказал, что он дважды разговаривал с президентом Украины после его встречи с главой США в Белом доме.

Кроме того, Зеленский выразил надежду на нормализацию отношений с США. Он отметил, что американский народ помог спасти украинцев.

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