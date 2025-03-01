По мнению генсека НАТО, президент Украины должен найти способ наладить контакты с администрацией США.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал президента Украины Владимира Зеленского найти способ наладить отношения с администрацией Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщают ВВС и CGTN America.

Рютте рассказал, что он дважды разговаривал с президентом Украины после его встречи с главой США Дональдом Трампом в Белом доме. Отмечается, что генсек Альянса призвал Зеленского найти способ восстановить свои отношения с американским коллегой после столкновения в Белом доме.

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По словам Рютте, в разговоре с Зеленским он подчеркнул, что "мы должны уважать то, что Трамп сделал для Украины". Глава НАТО напомнил, что во время первой президентской каденции Трампа - с 2017-го по 2020 год - США одобрили продажу противотанкового ракетного комплекса Javelin, который позволил Украине "отбиваться", когда Россия вторглась в 2022 году.

"Мы действительно должны отдать должное Трампу", - процитировало Рютте издание.

Ссора между Зеленским и Трампом

Как сообщал ранее УНИАН, 28 февраля в Вашигтоне Зеленский в прямом эфире жестко поспорил с Трампом. Эмоциональный спор закончился тем, что украинский президент уехал из Белого дома, так и не подписав соглашения о полезных ископаемых, ради которого приезжал, и не придя к согласию с американским лидером относительно условий возможного мирного соглашения с Россией.

После этого Трамп заявил, что "президент Зеленский не готов к миру" и что "он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете". И добавил, что "он может вернуться, когда будет готов к миру".

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