Он отметил, что американский народ помог спасти украинцев, и выразил надежду на улучшение отношений с США.

Украинский президент Владимир Зеленский выразил благодарность США за всю оказанную Украине поддержку.

"Мы очень благодарны Соединенным Штатам за всю поддержку. Я благодарен президенту Трампу, Конгрессу за их двухпартийную поддержку и американскому народу. Украинцы всегда ценили эту поддержку, особенно в течение этих трех лет полномасштабного вторжения", - написал Зеленский в Х.

"Наши отношения с американским президентом - это больше, чем просто два лидера; это историческая и прочная связь между нашими народами. Вот почему я всегда начинаю со слов благодарности от нашей страны американскому народу", - объяснил Зеленский.

Видео дня

Он отметил, что американский народ помог спасти украинцев, и выразил надежду на улучшение отношений с США. "Мы хотим только крепких отношений с Америкой, и я очень надеюсь, что они у нас будут", - написал Зеленский.

Он выразил благодарность за поддержку в это трудное время, за все усилия, приложенные для Украины и украинцев, и за помощь - не только дипломатическую и финансовую.

Визит Зеленского в США

Вчера вечером в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Трампа, на которой они обсуждали, каким образом можно закончить войну. Однако переговоры закончились скандалом, который могли наблюдать все в прямом эфире. Трамп обвинил Зеленского в том, что тот не намерен заканчивать войну. А вице-президент США Джей Ди Вэнс добавил, что украинский президент неблагодарный.

Вас также могут заинтересовать новости: