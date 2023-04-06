Власти Китая навряд ли согласятся на официальные переговоры с Украиной, несмотря на слухи о том, что там не исключают возможности диалога между главой страны Си Цзиньпинем и президентом Украины Владимиром Зеленским. У лидера КНР есть собственное видения российско-украинской войны.
Об этом сообщил депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер, пишет немецкий Spiegel.
По его словам, Китай вообще не воспринимает Украину, как часть суверенной территории. В геополитическом видении Украина - это исконно российская территория для Китая, по примеру Тайваня, который КНР считает своей частью.
"Они считают Украину частью России, точно так же, как они видят Тайвань частью Китайской Народной Республики", - сказал депутат.
Поэтому Си Цзиньпин вряд ли сменит дипломатический курс и согласиться на переговоры с Украиной, вместо сближения с РФ. Киеву не стоит обращать внимание на "мирные инициативы" Китая, считает он.
Зеленский призвал лидера КНР к переговорам
Напомним, что власть Украины пытается выйти на диалог с Китаем с начала полномасштабного вторжения РФ, ведь Пекин - важная геополитическая фигура, которая способна значительно усилить силы российской армии, продав свои технологии и оружие. Об это не раз говорили в Белом доме.
25 марта стало известно, что президент Владимир Зеленский на официальном уровне передал Пекину "сигнал" о том, что хотел бы провести разговор с Си Цзиньпинем.
Уже 29 марта стало известно, что Зеленский не против увидеть лидера КНР в Киеве для того, чтобы впервые лично поговорить за время полномасштабной войны.