Си Цзиньпин видит параллель в этом вопросе с Тайванем, поэтому навряд ли выйдет на диалог с Украиной.

Власти Китая навряд ли согласятся на официальные переговоры с Украиной, несмотря на слухи о том, что там не исключают возможности диалога между главой страны Си Цзиньпинем и президентом Украины Владимиром Зеленским. У лидера КНР есть собственное видения российско-украинской войны.

Об этом сообщил депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер, пишет немецкий Spiegel.

По его словам, Китай вообще не воспринимает Украину, как часть суверенной территории. В геополитическом видении Украина - это исконно российская территория для Китая, по примеру Тайваня, который КНР считает своей частью.

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"Они считают Украину частью России, точно так же, как они видят Тайвань частью Китайской Народной Республики", - сказал депутат.

Поэтому Си Цзиньпин вряд ли сменит дипломатический курс и согласиться на переговоры с Украиной, вместо сближения с РФ. Киеву не стоит обращать внимание на "мирные инициативы" Китая, считает он.

Зеленский призвал лидера КНР к переговорам

Напомним, что власть Украины пытается выйти на диалог с Китаем с начала полномасштабного вторжения РФ, ведь Пекин - важная геополитическая фигура, которая способна значительно усилить силы российской армии, продав свои технологии и оружие. Об это не раз говорили в Белом доме.

25 марта стало известно, что президент Владимир Зеленский на официальном уровне передал Пекину "сигнал" о том, что хотел бы провести разговор с Си Цзиньпинем.

Уже 29 марта стало известно, что Зеленский не против увидеть лидера КНР в Киеве для того, чтобы впервые лично поговорить за время полномасштабной войны.

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