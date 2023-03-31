В частности, китайские чиновники контактировали со своими коллегами из Украины.

Представитель Китая при Евросоюзе Фу Цун заявил, что Пекин "не исключает возможности" телефонного разговора или встречи главы КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского.

В интервью Financial Times он добавил, что чиновники КНР контактировали со своими украинскими коллегами. По словам дипломата, со стороны ЕС "было бы ошибкой" позволить войне против Украины диктовать состояние отношений с Китаем.

"Я не думаю, что это рациональный подход — связывать отношения с Китаем исключительно с украинским кризисом. Необходимо уважать законные интересы безопасности России. Это не черное и белое, как некоторые люди думают", — считает Фу Цун.

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Он добавил, что сейчас есть "пространство для переговоров и даже для того, чтобы Китай и ЕС объединили усилия в содействии миру".

Переговоры Зеленского и Си Цзиньпина

Перед поездкой Си в Москву в The Wall Street Journal появилась информация, что глава КНР планирует позвонить Зеленскому. Это должен был быть первый контакт КНР такого уровня с начала полномасштабного вторжения.

В Украине хотят провести переговорить с Китаем, чтобы донести Си позицию Киева по мирным переговорам. Еще в августе Зеленский настаивал на телефонном разговоре с Си Цзинпинем, но в Пекине от ответа "сбежали".

Недавно Зеленский пригласил Си Цзинпина в Украину. В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что "положительно оценивают" это предложение.

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