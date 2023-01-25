Власти США выяснили, что Китай оказывает РФ нелетальную военную помощь и экономическую поддержку.

Власти США узнали, что компании из Китая дают РФ нелетальное оружие, которое та в свою очередь использует против Украины.

Как пишет Reuters со ссылкой на собственный источник, американская сторона уже выразила китайскому правительству обеспокоенность. Как указал источник, американские власти узнали о том, что Китай предоставляет нелетальную военную помощь и экономическую поддержку.

Как заявил источник, такая деятельность китайских компаний вызывает тревогу в Белом доме. Однако там думают что это "сильно сокращенная версия от изначального плана Китая, который предусматривал продажу смертоносного оружия для войны против Украины".

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США предупредили Китай о наступлении последствий, если страна даст РФ летальное оружие для войны против Украины. Американская сторона использует дипканалы, чтобы объяснить китайским властям озабоченность, добавил он.

Позиция Китая по войне в Украине

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Китай официально занял нейтральную позицию. Пекин не присоединился к санкциям против России.

Недавно новый посол Китая в ЕС Фу Цун заявил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину поставило Китай "в очень трудное положение".

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