В Белом доме обеспокоены, что Пекин углубил свои отношения с Москвой после начала войны.

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис предостергла Китай от помощи России летальным оружием, которое может быть применено ею в войне против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Харрис сообщила во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, США обеспокоены углублением сотрудничества между РФ и Китаем за последний год.

"Мы видим, что такие государства как Северная Корея и Иран отправляют оружие на поддержку жестокой войны России. Мы также обеспокоены, что Пекин углубил свои отношения с Москвой после начала войны. Любые шаги Китая по оказанию летальной поддержки России только вознаградят агрессию, продолжат убийства и еще больше подорвут международный порядок, основанный на правилах", - сказала Харрис.

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При этом она заверила, что Вашингтон решительно продолжит поддерживать Украину. "И мы будем делать это столько, сколько потребуется", - заявила Харрис.

Война в Украине - Китай

Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Китай официально занял нейтральную позицию и призвал к прекращению боевых действий и началу мирного диалога. Китай официально не поддержал санкции против России, однако китайские компании, опасаясь попасть под вторичные санкции, де-факто ограничили или прекратили поставки многих подсанкционных товаров.

Новый посол КНР в Европейском Союзе Фу Цун заявил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину поставило Китай "в очень затруднительное положение" и "сильно обострило" отношения КНР с Европой. В конце прошлого года министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай будет углублять связи с Россией в 2023 году и подчеркнул беспристрастную позицию его страны относительно войны в Украине.

Экс-координатор Государственного департамента США по вопросам санкций Дэниэл Фрид уверен, что Китай не планирует поддерживать Россию в войне в Украине. По его словам, Пекин увидел, что Запад не так слаб, как ему казалось.

В январе этого года стало известно, что администрация президента США Джо Байдена выразила беспокойство КНР из-за того, что китайские компании продают России нелетальное оборудование для использования на войне в Украине. В частности, речь идет о бронежилетах и касках. Американские власти располагают доказательствами подобных поставок.

По данным источников Reuters, деятельность китайских компаний вызывает тревогу в Белом доме. Однако там думают что это "сильно сокращенная версия от первоначального плана Китая, который предусматривал продажу смертоносного оружия для войны против Украины". США также в очередной раз предупредили Китай о наступлении последствий, если страна даст РФ летальную оружие для войны против Украины.

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