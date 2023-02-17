Мир воспринимает годовщину российского нападения на Украину как очень важную и значимую дату.

Руководитель Китая Си Цзиньпин планирует выступить с "мирной речью" в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таджани, слова которого приводит Sky News.

Накануне итальянский дипломат впервые встретился с Ван И – бывшим главой МИД Китая, который сегодня возглавляет Канцелярию Комиссии ЦК КПК по иностранным делам.

Именно Ван И поведал Антонио Таджани о том, что лидер Китая планирует сделать заявление в годовщину начала полномасштабной войны в Украине.

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Война в Украине – позиция Китая

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Китай официально занял нейтральную позицию и призвал к прекращению боевых действий и началу мирного диалога.

Пекин формально не присоединился к санкциям против России, но де-факто китайские корпорации существенно сократили контакты с РФ.

Недавно новый посол КНР в Европейском Союзе Фу Цун заявил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину поставило Китай "в очень трудное положение" и "сильно обострило" отношения КНР с Европой.

По некоторым данным, Китай тайно оказывает России помощь в войне, однако масштабы этой поддержки трудно оценить.

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