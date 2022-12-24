Пекин не хочет выбирать между друзьями и надеется на скорейшее окончание войны.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину поставило Китай "в очень трудное положение". Пекин оказался в ситуации, где нужно "выбирать между друзьями". Об этом рассказал новый посол КНР в Европейском союзе Фу Цун в интервью South China Morning Post.

По словам дипломата, эта война поставила Китай "в очень сложное политическое положение" и "сильно обострила" отношения с Европой. Фу Цун подчеркнул, что официальный Пекин не получает никакой выгоды от происходящего и не заинтересован в затягивании конфликта.

"И Россия, и Украина (наши – ред.) хорошие друзья, поэтому мы не хотим выбирать между друзьями. Это отправная точка нашей позиции", — сказал посол.

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Фу настаивает на том, что Китай не предоставляет России никакой военной помощи, тогда как Запад "наживается" на войне.

"Самое главное – остановить боевые действия, добиться прекращения огня для спасения жизней, и мы поддержим все усилия в этом отношении. Мы знаем, что некоторые люди наживаются на этом кризисе. Они продают огромное количество оружия", – заявил он.

Позиция Китая по войне в Украине

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Китай официально занял нейтральную позицию и призывал к прекращению боевых действий и началу мирного диалога.

Китай не стал официально присоединяться к западным санкциям против России, однако китайские компании, опасаясь попасть под вторичные санкции Запада, де-факто ограничили или прекратили поставки многих подсанкционных товаров.

Несмотря на сообщения СМИ о возможной военно-технической помощи Китая России, пока прямых доказательств военных поставок не было представлено.

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