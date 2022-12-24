По его словам, Китай также не хочет усиливать свою конфронтацию с США.

Экс-координатор Государственного департамента США по вопросам санкций Дэниэл Фрид считает, что Китай не планирует поддерживать Россию в войне в Украине.

В эфире телеканала "Эспрессо" он рассказал, что китайцы были шокированы тем, как показала себя Россия в милитарном плане.

"Китайцы в шоке от стратегических просчетов РФ, от ее неуклюжести в решении того, что Путин не может ни контролировать, ни остановить. Россия всегда была младшим партнером Китая, по крайней мере последние несколько лет. Теперь совершенно очевидно, что Россия - агрессивный и некомпетентный младший партнер. Сомневаюсь, что китайцы пойдут на риск ради Путина", - пояснил свою мысль Фрид.

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По словам эксперта, Китай также не хочет усиливать свою конфронтацию с США. Пекин увидел, что Запад не так слаб, как ему казалось.

"Это должно насторожить любого серьезного стратега в Кремле. Китай не собирается поддерживать Россией, все больше погружаясь в трясину путинских авантюр. Думаю, что китайцы не рискнут нарушить американские санкции, даже ограничение цены на нефть. Позиция Путина не является сильной. Путин допустил серьезные просчеты, а его нынешняя позиция намного слабее, чем в прошлом году", - подытожил Фрид.

Война в Украине: позиция Китая

После начала полномасштабной войны в Украине Китай официально занял нейтральную позицию, а также призвал прекратить боевых действий и перейти к мирному диалогу.

Хотя Китай не стал официально присоединяться к антироссийским санкциям, китайские компании де-факто ограничили или прекратили поставки многих подсанкционных товаров, чтобы не попасть под вторичные санкции Запада.

Новый посол КНР в Европейском Союзе Фу Цун заявил, что эта война поставила Китай "в очень сложное политическое положение" и "сильно обострила" отношения с Европой.

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