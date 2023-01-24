Некоторые официальные лица США считают, что китайское правительство знает о передаче оборудования и пытается это остановить.

Администрация президента США Джо Байдена выразила беспокойство КНР из-за того, что китайские компании продают России нелетальное оборудование для использования на войне в Украине. Американские власти располагают доказательствами подобных поставок.

Администрация Байдена пыталась выяснить, насколько Пекин знает об этих сделках. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух официальных лиц США.

Отмечается, что китайские компании продают России бронежилеты и каски. По словам собеседников, это не соответствует более серьезной военной помощи, которую запросила Россия. В то же время, как утверждает еще один чиновник, некоторые официальные лица США считают, что китайское правительство знает о передаче оборудования и должно принять меры, чтобы прекратить это.

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Война в Украине: позиция Китая

Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Китай официально занял нейтральную позицию и призвал до прекращения боевых действий и начала мирного диалога. В частности Пекин не присоединился к санкциям против России.

Недавно новый посол КНР в Европейском Союзе Фу Цун заявил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину поставило Китай "в очень трудное положение" и "сильно обострило" отношения КНР с Европой.

Экс-координатор Государственного департамента США по вопросам санкций Дэниэл Фрид уверен, что Китай не планирует поддерживать Россию в войне в Украине. По его словам, Пекин увидел, что Запад не так слаб, как ему казалось.

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