Замглавы МИД КНР приехал с визитом в Москву и обсудил более тесное сотрудничество. СМИ считают, что его визит напрямую связан с возможным визитом в РФ Си Цзиньпина.

Заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй приехал в рабочую командировку в Россию и договорился способствовать прогрессу в отношениях стран в 2023 году.

Такие общие намерения стороны засвидетельствовали во время переговоров. В диалоге с российской стороны участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и его заместители Сергей Вершинин и Андрей Руденко, пишет South China Morning Post.

"Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы реализовать важный консенсус, достигнутый двумя главами государств, и содействовать новому прогрессу в двусторонних отношениях в новом году", - сказал он.

По данным СМИ, визит китайского дипломата и намерения по активизации сотрудничества могут служить прологом к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в РФ. Хотя официально Пекин пока не подтвердил намерения своего вождя встретиться в Москве с Путиным.

Активизация взаимоотношений между КНР и РФ

15 декабря 2022 года стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин поручил своему правительству наладить более тесные экономические связи с Россией. По данным The Wall Street Journal, несмотря на то, что ранее Си Цзиньпин пытался публично дистанцироваться от Москвы, сейчас он ужесточает долгосрочную ставку на Россию.

30 декабря Си Цзиньпин провел переговоры с Владимиром Путиным и показал, что путь к мирным переговорам относительно окончания войны в Украине не будет легким.

На фоне этого США выразили обеспокоенность из-за активизации "союза Китая с Россией" учитывая жестокое и незаконное вторжение армии РФ в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: