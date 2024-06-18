По его словам, ведутся разговоры об усилении санкционного давления на Китай.

Китай должен понести ответственность за поддержку войны России в Украине, если не изменит свой путь.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в комментарии BBC. По его словам, Пекин "пытается усидеть на двух стульях", поддерживая военные усилия России, а также пытаясь поддерживать отношения с европейскими союзниками.

"Это не может работать в долгосрочной перспективе", - сказал Столтенберг во время визита в Вашингтон. Видео дня

Кроме того, Столтенберг коснулся ядерного оружия и расходов на оборону. Его комментарии прозвучали на фоне того, что Россия не демонстрирует никаких признаков ослабления войны против Украины.

На мирном саммите, который состоялся в Швейцарии, десятки стран взяли на себя обязательства поддержать Киев, но Россия назвала это пустой тратой времени и заявила, что согласится на мирные переговоры, только если Украина фактически капитулирует.

Отвечая на вопрос о том, что члены НАТО могут сделать в отношении поддержки Китаем России, Столтенберг сказал, что "ведутся разговоры" о возможных санкциях.

Он сказал, что Китай "делится многими технологиями, в частности микроэлектроникой, которые являются ключевыми для России для создания ракет, оружия, которое она использует против Украины".

Он добавил, что "на каком-то этапе мы должны рассмотреть определенные экономические меры, если Китай не изменит свое поведение".

Пекин уже находится под некоторыми санкциями за поддержку России - в прошлом месяце США объявили об ограничениях, которые будут касаться около 20 компаний, базирующихся в Китае и Гонконге.

Китай защищает свой бизнес с Москвой, заявляя, что не продает летального оружия и "осмотрительно относится к экспорту товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами".

"Россия сейчас все больше и больше присоединяется к авторитарным странам", - сказал Столтенберг, упомянув об Иране, Китае и Северной Корее.

Он сказал, что Северная Корея отправила артиллерийские снаряды в Россию, а взамен Россия предоставила передовые технологии для ракетной и ядерной программ Северной Кореи.

"Итак, Северная Корея помогает России вести агрессивную войну против Украины", - добавил Столтенберг.

Позиция Китая относительно войны: последние новости

Пекин систематически заявляет, что выступает за мирное урегулирование войны и не предоставляет смертоносное оружие или оборудование ни одной из сторон конфликта. В то же время Соединенные Штаты Америки уже обвиняли Китай в оказании помощи, которая позволяет Москве воевать.

Китай выступал за прекращение поставок оружия " на поле боя", поскольку это "только усилит риск обострения кризиса", и проведение переговоров.

Кроме того, Пекин отказался от участия в "Глобальном саммите мира", проходившем в Швейцарии. По данным СМИ, Китай пытался повлиять на другие страны, которые пригласили на эту встречу.

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