Вашингтон недоволен помощью, которую Пекин оказывает Москве.

Поддержка Китая помогает России продолжать вести свою агрессивную войну против Украины, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

После встречи глав дипломатии "Большой семерки" на итальянском острове Капри он обвинил Пекин в косвенном разжигании войны в Украине. Речь идет о поставках компонентов для российской оборонной промышленности, пишет Le Monde.

"Это позволяет России продолжать свою агрессию против Украины, - заявил он журналистам.

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Ранее СМИ сообщили, что Блинкен сказал союзникам по Североатлантическому альянсу, что Китай помогает России в масштабах, которые "вызывают беспокойство" у Штатов.

Он призвал их говорить о своем беспокойстве Китаю, осуждать сотрудничество с Россией и пытаться повлиять на компании, которые укрепляют промышленную базу РФ.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином отмечал, что Китай не должен помогать России в восстановлении своей военно-промышленной базы.

Недавно китайская сторона в ООН призвала пойти на переговоры по завершению войны, выступив против поставок оружия на поле боя.

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