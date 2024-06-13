Китай устроил 'тонкий бойкот' мирному саммиту в Швейцарии: СМИ узнали детали

Число зарегистрированных участников саммита уже снизилось.

Китай продвигает конкурирующий мирный план по Украине перед саммитом в Швейцарии, склоняя правительства других стран к своей позиции.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатов, один из которых называет кампанию Пекина "тонким бойкотом" встречи в Бюргенштоке. Дипломаты из Пекина сказали журналистам, что открыто не критиковали саммит, а также не просили другие страны воздержаться от участия в нем.

Другие источники утверждают, что Пекин заявлял развивающимся странам, что украинский "мирный саммит" приведет к затягиванию войны и многие страны якобы разделяют его взгляды на эту конференцию.

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Перед саммитом Пекин активизировал информационную работу, проводя встречи с высокопоставленными иностранными гостями, а также совершая телефонные звонки и отправляя сообщения иностранным представительствам. Спецпосланник Пекина по евразийским делам Ли Хуэй в мае посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Китай пытается привлечь развивающиеся страны к мирному плану, разработанному вместе с Бразилией. Он выступает за проведение мирной конференции "в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также справедливым обсуждением всех мирных планов".

Министр иностранных дел Китая Ван И на прошлой неделе говорил, что уже 45 стран поддержали это предложение, а более 20 либо присоединились, либо "серьезно рассматривают" его.

"Reuters не удалось выяснить, какое влияние оказало лоббирование со стороны Китая, но число зарегистрированных участников саммита в Люцерне снизилось по сравнению с 107, которые, по словам офиса Зеленского, были подтверждены к началу июня", - отмечают журналисты.

Мирный саммит в Швейцарии: что известно

Глобальный саммит мира состоится в Швейцарии уже на этих выходных. В нем должны принять участие 90 государств и организаций.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что главными пунктами Формулы мира выбраны ядерная и продовольственная безопасность, а также возвращение депортированных и пленных.

В России заявили, что не воспринимают "Глобальный саммит мира" всерьез. Позже Пекин объявил, что также не отправит своего представителя в Швейцарию, поскольку эта встреча "не соответствует его ожиданиям", включащим участие и России, и Украины.

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