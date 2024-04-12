КНР готова обеспечить необходимые условия для проведения переговоров между странами.

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что войну в Украине лучше закончить путем переговоров, а не с помощью оружия.

"Кризис в Украине продолжает затягиваться, и война унесла слишком много жертв. Продолжение поставок оружия на поле боя только усугубит риск обострения кризиса и не будет способствовать охлаждению ситуации и достижению прекращения огня для окончания войны. Лучше закончить войну путем переговоров, чем с помощью оружия", - сказал он на заседании Совета безопасности ООН.

Шуан призвал все заинтересованные стороны активизировать дипломатические усилия для прекращения огня и боевых действий. "Китай не является стороной кризиса и не участвует в конфликте; он не предоставлял смертоносное оружие или оборудование ни одной из сторон конфликта, не пользовался и не будет пользоваться этим", - подчеркнул он.

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Заместитель постпреда отметил, что они выступают за своевременный созыв международной конференции, одобренной Россией и Украиной, с равным участием всех сторон, для обсуждения всех вариантов мира на справедливой основе.

"Мы готовы обеспечить необходимые условия для проведения переговоров российской и украинской сторонами и приложить неустанные усилия для скорейшего политического урегулирования кризиса", - добавил он.

Переговоры с Россией: последние новости

Ранее американский Институт изучения войны предупредил, что Кремль активизировал информационные операции, направленные на склонение Украины к переговорам.

На днях СМИ опубликовали тезисы мирного договора, который Турция якобы направила в Киев и Москву. Согласно этому документу, нужно заморозить войну, согласиться на внеблоковый статус Украины до 2040 года, а также провести референдумы на оккупированных территориях.

Сегодня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сейчас - "оень хороший момент для Украины и ее кураторов принять решение".

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