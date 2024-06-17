Он считает, что Западу не следует мириться с позицией Китая.

Китай лишь притворяется нейтральной стороной в войне против Украины, на самом деле он подпитывает конфликт. Об этом во время визита в Вашингтон заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как пишет ntv, перед встречей с американским президентом Джо Байденом он призвал увеличить поставки оружия в Украину и обеспечить надежную и длительную поддержку украинцев. "Это может показаться парадоксальным, но путь к миру лежит через увеличение количества оружия для Украины", - сказал он.

Столтенберг считает, что Китайская Народная Республика притворяется нейтральной, пытаясь избежать санкций и сохранить торговлю. По его словам, Запад не должен с этим мириться.

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"Реальность такова, что Китай подпитывает крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны и одновременно хочет поддерживать хорошие отношения с Западом", - пояснил генсек.

Позиция Китая по войне: последние новости

Пекин систематически заявляет, что выступает за мирное урегулирование войны и не предоставляет смертоносное оружие или оборудование ни одной из сторон конфликта. В то же время Соединенные Штаты Америки уже обвиняли Китай в оказании помощи, которая позволяет Москве воевать.

Китай выступал за прекращение поставок оружия "на поле боя", поскольку это "только усилит риск обострения кризиса", и проведение переговоров.

Кроме того, Пекин отказался от участия в "Глобальном саммите мира", проходившем в Швейцарии. По данным СМИ, Китай пытался повлиять на другие страны, которые пригласили на эту встречу.

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