Фонд безопасности полетов провел независимое расследование по этому поводу.

В Украине не знали, что гражданская авиация была в опасности, когда в июле 2014 года над Донбассом был сбит рейс MH17. Поэтому причин привлекать Украину к ответственности за незакрытое воздушное пространство нет.

Читайте такжеСуд по делу MH17 отказался расследовать альтернативные сценарии катастрофы самолетаК такому выводу пришли после независимого расследования Фонда безопасности полетов, пишет местное издание NU.

По словам главы МИД Нидерландов Стефа Блока, чтобы признать Украину юридически ответственной за неполное закрытие воздушного пространства, доказательств недостаточно.

«Было обнаружено недостаточно доказательств, свидетельствующих о том, что украинская власть в то время, ответственная за безопасность гражданской авиации на востоке Украины, осознавала угрозу для гражданской авиации за исключением той части авиапространства, которая уже была закрыта», - говорится в его письме.

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Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 был так называемым «министром обороны ДНР», российский генерал Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), который руководил «разведкой ДНР», Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), который в 2014 году был «председателем 2-го отдела ГРУ «ДНР», а также Леонид Харченко (позывной «Крот"), который был главарем «разведывательного батальона» боевиков.

В Окружном суде Гааги с 9 марта 2020 года продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17. Лично ни один из них в судебных слушаниях не участвует.

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Автор: УНИАН